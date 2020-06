सोलापूर : कोरोना पार्श्‍वभूमीवर मागील अडीच महिन्यांपासून लॉकडाउन आहे. त्याचबरोबर कोरोनाचा प्रार्दुभाव वाढू नये यासाठी सरकारने संचारबंदी केली होती. मात्र, आता लॉकडाउन आनलॉक केले तरी शाळा, कोचिंग क्‍लासेस उघडण्यास अजून परवानगी नसल्याने सध्या खासगी कोचिंग क्‍लासेस चालकांनी ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी सुरवात केली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात बदल होण्याची शक्‍यता आहे.

ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीने घरातच विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळेल. विद्यार्थ्यांना योग्य व्यक्तींचे मार्गदर्शन मिळेल. आजपर्यंत विद्यार्थी एका चौकटीत शिक्षण घेता होते; मात्र ऑनलाइनने हे क्षेत्र व्यापक झाले आहे. दुसरीकडे सध्याच्या ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संवाद कमी झाला आहे. एखादा विषय विद्यार्थ्यांसमोर असल्यास त्यांना जसे समजते तसे शिकविता येते, ते ऑनलाइनमुळे शक्‍य नाही. ऑनलाइनद्वारे शिक्षकांनी शिकवलेले सगळ्याच विद्यार्थ्यांना समजतेच असे नाही. विद्यार्थी समोर असल्यास त्याच्या बॉडी लॅंग्वेजनुसार शिकवलेले समजते का नाही ते कळते. बदल स्वीकारणे गरजेचे

विद्यार्थ्यांसोबत संवाद होणे गरजेचे आहे. मात्र, कोरोनासारख्या महामारीने शिक्षण क्षेत्रात जो बदल होतोय तो स्वीकारणे गरजेचे आहे. मात्र, वर्गात शिकवताना विद्यार्थ्यांना शिकवलेले कळत का नाही हे त्यांच्या बॉडी लॅंग्वेजनुसार कळते; मात्र ऑनलाइन शिकवताना लक्षात येत नाही.

- श्रुती बागेवाडी, मुख्याध्यापिका, मेहता प्रशाला डोळ्यांना हानीकारक ऑनलाइन डोळ्यांना हानिकारक आहे. समोर असल्यास विद्यार्थ्यांना दोन ते चार पद्धतीने शिकवता येते. मात्र, ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीत अशा प्रकारे शिक्षण देता येत नाही. ऑनलाइन शिक्षण पद्धत जास्त काळ टिकेल याबाबत शंका आहे.

- सुशांत माळवे, लॉजिक कोचिंग क्‍लासेस घरबसल्या चांगले शिक्षण मिळेल कोरोनाने शिक्षण पद्धतीत बदल होत आहे. डिजिटल स्कूल तयार करण्यासाठी नवीन व्यासपीठ तयार होत आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्राला अच्छे दिन येतील. घरबसल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळेल.

- ज्योती तरंगे, आयटीक्षेत्रातील तज्ज्ञ

