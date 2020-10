आता शेतकरी महिलांचीही गूगल मीटद्वारे मीटिंग ! उमेद व राज्य अभियान कक्षाने साधला संवाद 

सावळेश्वर (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजीपाला उत्पादक संघातील महिलांशी गूगल मीटद्वारे संवाद साधण्यात आला. हा संवाद केंद्र शासनाचे उमेद व राज्य अभियान कक्षाने साधला. यामध्ये सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उत्पादक संघांची दखल घेत स्वयं शिक्षण प्रयोग या कार्यालयाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेमध्ये उमेद राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पाचे योगेश भामरे, राज्य अभियान व्यवस्थापक प्रेमा गोपालन यांनी सोलापूर व उस्मानाबाद येथे उमेद अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी कन्या भाजीपाला उत्पादक संघ (मोहोळ), निसर्ग उत्पादक संघ (बार्शी), हिरकणी महिला उत्पादक संघ (तुळजापूर), नारी शक्ती उत्पादक संघ (उस्मानाबाद), जागृती महिला उत्पादक संघ (लोहारा), वसुंधरा उत्पादक संघ (वाशी), महालक्ष्मी उत्पादक संघ (कळंब) या संघातील महिला सदस्या, अध्यक्ष सचिव यांच्याशी झूम मीटद्वारे हा संवाद साधला. भाजीपाला उत्पादक संघ स्थापन करताना महिलांना कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाह्य न करता महिलांनी उभारलेल्या कार्याचे प्रेमा गोपालन यांनी कौतुक केले. तसेच संघ उभारणीत योगेश भामरे यांनी महिलांना केलेले मार्गदर्शन तसेच आलेल्या अडचणींवर कशा प्रकारे मात करून संघ यशस्वीपणे उभारले याची माहिती दिली. भविष्यात हे संघ राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्पाअंतर्गत मोठ्या शेतकरी कंपनीमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी उमेद अभियानकडून आज संघातील प्रत्येक उत्पादक गटांना उमेद अंतर्गत दोन लाख रुपयांचा निधी देण्याचे आश्‍वासन सोलापूर व उस्मानाबाद येथील जिल्हा अभियान कक्ष उमेदमार्फत संघांना देण्यात आले. सोलापूर जिल्ह्यातील कृषी कन्या भाजीपाला उत्पादक संघांशी गूगल मीटची संकल्पना व कार्य श्री. भामरे व प्रेमा गोपालन यांची होती. कार्यशाळेस मीनाक्षी मडवळी, उपमन्यू पाटील, तबस्सुम मोमीन, बाळासाहेब काळदाते, माधव गोरकट्टे, टी. डी. नावडकर, दत्तात्रय सोट उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

