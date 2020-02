"एसटी'त झळकणार आता आगार प्रमुखाचा नंबर 

सोलापूर : प्रवाशांच्या तक्रारी अथवा समस्यांचे तातडीने निरसन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ सरसावले आहे. महामंडळाच्या प्रत्येक बसमध्ये आता आगारप्रमुखांचा नंबर झळकणार आहे. तुम्ही प्रवास करत असलेली ती बस ज्या आगाराची आहे त्या आगार प्रमुखांचा दूरध्वनी क्रमांक व त्या विभाग प्रमुखाचा दूरध्वनी क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची सूचनाच राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

Web Title: Now the number of Aagar chiefs to be reflected in ST