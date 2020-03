कोरोना: बसायला आडवत नाहीत, पण गिऱ्हाईकच येईना 

सोलापूर : आम्हाला बसायला कुणी अडवत नाही, पण गिऱ्हाईकच येईना... मारायला लागलेती धडाधडा, मग कसं करणारं... सकाळपारी काही थोडी लोक येतात... पण परत कुणी येतचं न्हाय चारा न्यायला. जनावरांना चारा न्यायला परवानगी हायं म्हणत्यात, पण येताना मोकळेच यावं लागतं. मग त्यांना हानत्यात. या भितीने गिऱ्हाईक येईना मग आम्ही काय करणार.., अशी व्यथा चारा विकरणाऱ्या माया काळुंके या वृद्ध महिलेनी "सकाळ'कडे मांडली.

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे बाहेर फिरु नका, घरातच बसा असं आवाहन सरकारने केले आहे. अत्यावश्‍यक सेवांसाठी घराबाहेर पडण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. मात्र, कोरोनाने घातलेल्या धूमाकुळमुळे सध्या सर्वत्र भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संचारबंदीळे सर्व दुकाने, एसटी स्टॅण्ड, रेल्वे स्टेशन, पेट्रोलपंप बंद आहेत. नागरिकांना घराबाहेर पडता येत नाही. परंतु ज्यांचे पोट हातावर आहे, त्यांनी कसे राहायचे... कसे जगायचे... असा प्रश्‍न त्यांना सतावत आहे. अशा स्थिती जनावारांचा चारा विकण्यासाठी परवानगी सरकारने दिली आहे. त्यामुळे बाराइमान चौकात नेहमीप्रमाणे जनावरांचा चारा विकणारे विक्रेते बसत आहेत. मात्र, त्यांचकडे गिऱ्हाईकांनी पाठ पिरवली आहे. काळुंके म्हणाल्या, आठ दिवसांपूर्वी होते तेवढे गिऱ्हाईक आता नाही. कोरोनाच्या धास्तीने गिराईक येईना. जे नेहमी चारा नेण्यासाठी लोक येत होते त्यांना विचारलं तर चारा न्यायला येताना पोलिस मारत असल्याचं सांगत आहेत.

रक्‍मा वाघमोडे म्हणाल्या, अनेकांनी आपली जनावरे विकली आहेत. ज्यांच्याकडे आहेत ते सुद्धा कोरोनाच्या भितीने चारा नेईला येत नाहीत. मुक्‍या जनारांसाठी तरी सवलत देईला पाहिजे. सवलत दिली म्हटले जातय, पण लोक बाहेर आली की, मारलं जात आहे. त्यामुळे कोणी बाहेर येत नाहीत. सध्या निम्यावर उलाढाल

कोरोनाची भिती नव्हती तेव्हा दिवसाला बाराशे ते तेराशे रुपयाचा व्यवासाय होईचा. मात्र, आता 500 ते 600 रुपयांचा होत आहे. साकळी थोडी लोक येतात पुन्हा कोणी फिरकत नाही. चाऱ्याचे पैशेसुद्धा निघत नसल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.

------



Web Title: Now the time of hunger on those who sell cattle fodder in Solapur