आता प्रत्येक महापालिका कर्मचाऱ्याच्या कामाचे होणार मूल्यमापन ! आयुक्तांनी दिला इशारा 

सोलापूर : महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी 600 कोटींपर्यंत उत्पन्न जमा होणे अपेक्षित असतानाही त्यात 300 कोटींपर्यंत घट झाली आहे. उत्पन्न 300 कोटींचे अन्‌ आस्थापनावरील खर्च 250 कोटींचा, अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे शहरातील आठ झोन कार्यालयांमधील तब्बल दोनशे सफाई कर्मचाऱ्यांना आयुक्‍तांनी घरचा रस्ता दाखविला आहे. दरम्यान, आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यात येणार असून, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे. पुढील टप्प्यात आणखी दीडशे कर्मचारी कमी होतील, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेत कायमस्वरूपी कर्मचारी असतानाही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. नगरसेवक तथा पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली आहे. त्यामुळे बहुतांश कायमस्वरूपी कर्मचारी कामचुकारपणा करू लागल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे एक तथा दोन वर्षांच्या मुदतीवर नियुक्‍त केलेल्या दोनशे कर्मचाऱ्यांची मुदत आता संपली आहे. यापूर्वी अनेकदा या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. कामचुकारपणा केल्याने या कर्मचाऱ्यांना कमी केलेले नाही, तर अन्य कर्मचारी काम करीत नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती अडचणीत सापडल्याने 50 टक्‍के खर्च कमी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेने आता अशा पद्धतीने खर्च कमी करण्यास सुरवात केली आहे. महापालिका आयुक्‍तांच्या या निर्णयाला नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांनी विरोध केला असून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. परंतु, आयुक्‍त त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत. याबाबत आयुक्त पी. शिवशंकर म्हणाले, महापालिकेला दरवर्षी सहाशे कोटींपर्यंत उत्पन्न अपेक्षित आहे. परंतु, मागील काही वर्षांपासून दरवर्षी सरासरी तीनशे कोटींपर्यंतच उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी नियुक्‍त केलेले सुमारे दोनशे कंत्राटी कर्मचारी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनामुळे उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला असून आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन होईल. दरमहा 30 लाखांचा कमी होईल खर्च

शहरातील 28 प्रभागाअंतर्गत आठ झोन (विभागीय) कार्यालये आहेत. या कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या परिसरांमधील स्वच्छता तथा सफाई, ड्रेनेज जोडणी, पिण्याच्या पाइपलाइनची दुरुस्तीसह अन्य कामांसाठी कायमस्वरूपी, कंत्राटी कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आलेले आहेत. मात्र, बहुतांश कर्मचारी परस्पर गैरहजर राहतात, उशिराने कामावर येतात, अशा तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. तर धक्‍कादायक बाब म्हणजे, तरीही अशा कर्मचाऱ्यांना पूर्ण महिन्याचा पगार दिला जातो, असा प्रकार सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे मूल्यमापन आता दररोज केले जाणार आहे. गैरहजर कर्मचाऱ्यांची हजेरी दाखवून पगार काढणाऱ्याला थेट घरचा रस्ता दाखविला जाईल, असा इशाराही आयुक्‍तांनी दिला आहे. दरम्यान, महापालिकेतील दोनशे कर्मचारी कमी केल्याने दरमहा 30 लाखांची बचत होईल, असेही महापालिकेकडून सांगण्यात आले. महापालिकेची आर्थिक स्थिती एकूण कर्मचारी : 5,090

दरमहा वेतनावरील खर्च : 12.30 कोटी

पेन्शनसाठी दरमहा रक्‍कम : 4.20 कोटी

दरमहा कार्यालयीन व अन्य खर्च : 1.90 कोटी

सहा महिन्यांतील उत्पन्न : 26.44 कोटी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Now the work of every employee of the Solapur Municipal Corporation will be evaluated