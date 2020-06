सोलापुरात रात्रीत वाढले 40 कोरोनाबाधित; एकूण रुग्ण संख्या 1080

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात एका रात्रीमध्ये तब्बल 40 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. त्यामध्ये 36 पुरुष व चार महिलांचा समावेश आहे.

सोलापुरातील एकूण कोरोनाना बाधित व्यक्तींची संख्या आता 1080 झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने मृत व्यक्तींची संख्या 90 झाली आहे. सोलापुरात आतापर्यंत 7860 व्यक्तींची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून त्यापैकी 6780 निगेटिव्ह आले आहेत. 1080 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. 447 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. आज सकाळी आठ वाजेपर्यंत चाचणीचे 156 अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी 116 निगेटिव्ह तर 40 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. सोलापुरातील कोरोना आटोक्यात येणार कधी? असाच प्रश्न सर्वसामान्य मधून विचारला जात आहे.

Web Title: The number of corona disease patients in Solapur increased by 40 during the night