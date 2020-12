शहरात पुन्हा वाढतोय कोरोना ! उपचारासाठी उशिरा दाखल झालेल्या दोघांचा मृत्यू; नव्या 21 रुग्णांची पडली भर 

सोलापूर : शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली असून आज 357 संशयितांमध्ये 21 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. दुसरीकडे 18 डिसेंबरला उपचारासाठी दाखल झालेल्या शेळगी परिसरातील 81 वर्षीय महिलेचा आणि टेळे नगरातील गळफास घेतलेल्या 90 वर्षीय महिलेचाही रिपोर्ट कोरोना पॉझिटिव्ह आला आहे. नागरिकांनी मास्क, हॅण्डवॉश, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. शहरात आज अवंती नगर, इंदिरा नगर, नम्रता सोसायटी (विजयपूर रोड), लक्ष्मी पेठ (टेळे नगर), मजेरवाडी (सम्राट चौक), पोलिस लाईन (मुरारजी पेठ), शास्त्री हौसिंग सोसायटी (पत्रकार भवनजवळ), इंदिरा नगर, स्वामी विवेकानंद नगर (हत्तुरे वस्ती), आशिवार्द नगर (मजरेवाडी), हौसेकर वस्ती, रेल्वे सोसायटी (भारती विद्यापीठजवळ), कर्णिक नगर, नवी पेठ, अभिषेक अपार्टमेंट (होटगी रोड), व्यंकटेश अपार्टमेंट (दक्षिण सदर बझार) या ठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 108 संशयित होम क्‍वारंटाईन आहेत. तर 24 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन असून 13 जण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. आता शहरातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 284 झाली आहे. तत्पूर्वी, शहरात साडेसहाशे ते सातशे संशयितांमध्ये सरासरी 22 ते 30 पर्यंत रुग्ण आढळत होते. मात्र, आता त्यात वाढ होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील एक लाख 34 हजार 129 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

शहरात आतापर्यंत आढळले दहा हजार 812 व्यक्‍ती पॉझिटिव्ह

शहरातील टेस्टिंग झाले कमी; बाधितांच्या संख्येत होतेय वाढ

आज 357 संशयितांमध्ये आढळले 21 पॉझिटिव्ह; नऊ पुरुष, 12 महिलांचा समावेश

18 आणि 20 डिसेंबरला दाखल झालेल्या दोन रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

