शहर-जिल्ह्यात लॉकडाउन अटळ ! आज आढळले 601 रुग्ण आणि सात जणांचा मृत्यू

सोलापूर : शहरात आज 210 जण कोरोना बाधित आढळले आहेत. त्यातील पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये 46 ते 79 वर्षीय पुरुषांचा समावेश आहे. शहरातील रुग्णसंख्या आता 15 हजार 415 झाली असून त्यातील 710 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. सध्या दोन हजार 289 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आज शहरातील संशयितांच्या कोरोना टेस्टने दोन लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. एकूण दोन लाख 931 संशयितांची टेस्ट करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे होम क्वारंटाइनमध्ये 22 हजार 368 संशयित आहेत. दुसरीकडे इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइनवर भर देण्याचे जाहीर करूनही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइनमध्ये एकही संशयित नसल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील पाच लाख 92 हजार 414 संशयितांची आतापर्यंत कोरोना टेस्ट करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आत्तापर्यंत 44 हजार 60 कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण रुग्णांपैकी एक हजार 222 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून सध्या दोन हजार 631 रुग्णांवर जिल्ह्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात दररोज साडेचार ते सव्वापाच हजार संशयितांची टेस्ट केली जात आहे. जिल्ह्यात विनामास्क तथा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या पार्श्वभूमीवर बार्शी, माढा, माळशिरस, पंढरपूर या तालुक्‍यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. आज (रविवारी) अक्कलकोट तालुक्‍यात पाच, बार्शीत 128, करमाळ्यात 37, माढा 86, माळशिरस 53, मंगळवेढ्यात सात, उत्तर सोलापुरात चार, मोहोळ तालुक्‍यात 14, पंढरपूर तालुक्‍यात 49, सांगोला तालुक्‍यात पाच तर दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात तीन रुग्ण वाढले आहेत. बार्शी, पंढरपूर या तालुक्‍यातील ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात रुग्ण वाढू लागले आहेत. कारवाया करूनही आणि निर्बंध घालूनही कोरोना कमी होत नसल्याने प्रशासन चिंतेत पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाची साखळी खंडित करण्याच्या हेतूने आगामी काळात प्रशासन ठोस निर्णय घेऊ शकते, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे. उपचार घेणारे तालुकानिहाय रुग्ण

तालुका व ऍक्‍टिव्ह रुग्ण अक्कलकोट : 79

बार्शी : 775

करमाळा : 443

माढा : 304

माळशिरस : 304

मंगळवेढा : 76

उत्तर सोलापूर : 116

मोहोळ : 47

पंढरपूर : 325

सांगोला : 100

दक्षिण सोलापूर : 62

एकूण : 2,631 संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

