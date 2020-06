सोलापुरात कोरोनाबाधितांची संख्या हजारी पार 

सोलापूर ः कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या आज एक हजार पार झाली आहे. त्याचबरोबर अक्कलकोट तालुक्‍यातील बासलेगाव येथेही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडला आहे. आजपर्यंत 90 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आज एकजण मयत झाले आहे. आज सापडलेल्या 48 पॉझिटिव्ह रुग्णांमुळे बाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या एक हजार 40 एवढी झाली आहे. आज मयत झालेली व्यक्ती कुमठा नाका परिसरातील असून 75 वर्षाची आहे. 29 मेला त्या व्यक्तिला उपचारासाठी सिव्हीलमध्ये दाखल केले होते. त्या व्यक्तीचा आज दुपारी तीन वाजता मृत्यू झाला. अद्यापही 503 रुग्णांवर दवाखान्यात उपचार सुरु आहे. आज दिवसभरात एकूण 233 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 185 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तर 48 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज चार जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. अद्यापही 622 जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत 447 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत.

