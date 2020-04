रुग्णांची संख्या 37; संचारबंदी सोमवारपर्यंत वाढणार : पालकमंत्री भरणे 

सोलापूर : सोलापूर शहरातील संचारबंदी आणखी चार दिवसासाठी वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिली. त्याच बरोबर कोरोनाचे आज शहरात नवे चार रूग्ण आढळले असून बाधित रुग्णांची संख्या 33 वरून 37 झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. भरणे यांची सोलापूरच्या पालकमंत्रीपदी कालच निवड करण्यात आली आहे. पालकमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी आज सोलापूर जिल्ह्याचा दौरा केला. कोरोनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक त्यांनी आज घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

सोलापूर शहरातील संचारबंदीची मुदत आज रात्री बारा वाजता संपणार होती. शहरात आज दुपारपर्यंत आणखीन चार नवे कोरोनाचे बाधित रुग्ण सापडले आहेत. रुग्णांची संख्या आता 33 वरून 37 इतकी झाली आहे. ही माहिती आज दुपारी जिल्ह्याचे नवे पालकमंत्री भरणे यांनी दिली.

