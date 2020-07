सोलापूर ग्रामीणची रुग्णसंख्या दोन हजारांच्या पुढे ! आज 'या' गावात सापडले 147 पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : ग्रामीण भागातील एक हजार 606 व्यक्‍तींची रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्ट करण्यात आली. त्यामध्ये 147 व्यक्‍तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून आता रुग्णसंख्या दोन हजार 140 झाली आहे. बाणेगाव, कान्हापुरी व किणी येथील प्रत्येकी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या आता 48 झाली आहे. अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील बोरोटीत एक तर किणीत तब्बल 15 रुग्ण सापडले आहेत. करमाळ्यातील अळसुंदे येथे एक तर माढ्यातील रिधोरे येथे आठ रुग्ण आढळले आहेत. मंगळवेढ्यातील सबजेलमध्ये एक रुग्ण सापडला आहे. मोहोळमधील भुसार गल्लीत एक, साठे नगरात तीन, सोमराय नगरात दोन, कामती बु. येथे एक रुग्ण आढळला आहे. माळशिरस तालुक्‍यातील विझोरी येथे चार रुग्ण तर सांगोल्यातील निजामपूर येथे पाच रुग्ण सापडले आहेत. तसेच दक्षिण सोलापुरातील होनमुर्गीत एक, कासेगावात 20, बसवेश्‍वर नगरात एक, मंद्रूप येथे आठ, मुळेगाव तांडा येथे एक रुग्ण सापडला आहे. पंढरपुरातील ईसबावी, जुनी पेठ, कालिकादेवी मंदिराजवळ, काशी कापड गल्ली, लक्ष्मी नगर, मनिषा नगर, उमडे गल्ली, भातंबरे येथे प्रत्येकी एक रुग्ण सापडला आहे. तर लक्ष्मी टाकळीत 18, भोसे येथे दोन, संत पेठेत दोन, पोलिस लाईनला चार, महावीर नगरात दहा रुग्ण सापडले आहेत. ठळक बाबी... आतापर्यंत जिल्ह्यातील 16 हजार 204 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

मंगळवारी (ता. 21) एक हजार 606 व्यक्‍तींची टेस्ट; 147 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

बाणेगाव (ता. उत्तर सोलापूर), कान्हापुरी (ता. पंढरपूर) आणि किणी (ता. अक्‍कलकोट) येथील तिघांचा झाला मृत्यू

रुग्णसंख्येत बार्शी अन्‌ दक्षिण सोलापूर अव्वल; ग्रामीणमध्ये दोन हजार 711 व्यक्‍ती होम क्‍वारंटाईन तर दोन हजार 107 व्यक्‍ती विलगीकरण केंद्रात

ग्रामीणमध्ये आतापर्यंत 48 जणांचे कोरोनाने घेतले बळी; 619 रुग्णांची कोरोनावर मात

तालुकानिहाय रुग्णसंख्या अक्‍कलकोट : 375

बार्शी : 514

करमाळा : 26

माढा : 83

माळशिरस : 93

मंगळवेढा : 53

मोहोळ : 157

उत्तर सोलापूर : 171

पंढरपूर : 197

सांगोला : 18

दक्षिण सोलापूर : 454

एकूण : 2,141

