सोलापूर : ग्रामीण भागात मागील काही दिवसांपासून दररोज शंभराहून अधिक रुग्ण आढळत आहेत. त्यात पंढरपूर, माळशिरस, बार्शी, सांगोला या तालुक्‍यातील सर्वाधिक रुग्ण आहेत. आज दोन हजार 245 संशयितांमध्ये 102 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. तर मोहोळ व पिलिवमधील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे आज अक्‍कलकोट, उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापुरात एकही रुग्ण आढळलेला नाही. ठळक बाबी... आतापर्यंत ग्रामीण भागातील तीन लाख 40 हजार 486 संशयितांची कोरोना टेस्ट

ग्रामीण भागात आतापर्यंत आढळले 36 हजार 262 रुग्ण; एक हजार 55 जणांचा मृत्यू

आज उत्तर व दक्षिण सोलापूर व अक्‍कलकोटमध्ये आढळला नाही एकही रुग्ण

ग्रामीणमध्ये उरले आता एक हजार 541 रुग्ण; आज 133 रुग्ण झाले बरे

रुग्णांच्या संपर्कातील 11 हजार 946 संशयित होम क्‍वारंटाईन तर 2846 इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन ग्रामीण भागात आज बार्शी तालुक्‍यात 13, करमाळ्यात सात, माढ्यात पाच, माळशिरसमध्ये 39, मंगळवेढा व मोहोळ तालुक्‍यात प्रत्येकी चार, पंढरपूर तालुक्‍यात 15 तर सांगोल्यातही 15 रुग्णांची भर पडली आहे. आतापर्यंत पंढरपूर तालुक्‍यात सर्वाधिक सहा हजार 711 रुग्ण आढळले आहेत. तर मृतांमध्ये बार्शी तालुका अव्वल असून आतापर्यंत 185 रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. ग्रामीण भागातील एकूण रुग्णांपैकी 33 हजार 667 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. 'माझे गाव कोरोनामुक्‍त गाव' या अभियानातून कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केला आहे.

Web Title: The number of 'rural' patients has not decreased! Today 102 positive; No patient was found in the three talukas