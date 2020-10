बाधितांची संख्या 35 हजारांच्या जवळ, मृतांची संख्या 1202 : नव्या 300 बाधितांची भर 

सोलापूर : महापालिका हद्दीत आज नव्या 49 बाधितांची भर पडल्याने महापालिका हद्दीतील बाधितांची संख्या 8 हजार 660 झाली आहे. ग्रामीण भागात 251 बाधितांची भर पडल्याने ग्रामीणमधील एकूण बाधितांची संख्या 26 हजार 300 झाली आहे. जिल्ह्याच्या बाधितांमध्ये आज 300 ची भर पडल्याने एकूण संख्या 34 हजार 960 झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या आता 35 हजारांच्या जवळ पोहोचली आहे. ग्रामीण भागातील 8 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने आतापर्यंत ग्रामीणमधील 715 जणांचा मृत्यू झाला आहे. महापालिका हद्दीतील एका व्यक्तीचा आज मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका हद्दीतील 487 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. महापालिका व ग्रामीणमधील 1 हजार 202 जणांचा कोरोनामुळे आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. कोरोना चाचणीचे अद्यापही 79 अहवाल प्रलंबित आहेत. सर्व अहवाल ग्रामीण भागातील आहेत. रुग्णालयात सध्या 6 हजार 53 जणांवर उपचार सुरु आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 5 हजार 214 तर महापालिका हद्दीतील 839 जणांचा समावेश आहे.

