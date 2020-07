कृषी दिनानिमित्त यांनी केले शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन 

सोलापूर ः शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्या योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन उत्तर सोलापूर तालुक्‍याचे कृषी अधिकारी नंदकुमार पाचकुडवे यांनी केले. हगलूर येथील सलीम पठाण यांच्या शेतावर कृषी दिनाचा कार्यक्रम झाला, त्या वेळी श्री. पाचकुडवे बोलत होते. या वेळी (कै.) वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेचे पूजन सभापती रजनी भडकुंबे यांच्या हस्ते झाले. कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. लालासाहेब तांबडे यांनी तूर, सोयाबीन या पिकांबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती दिली. कृषी संशोधन केंद्रातील डॉ. एस. के. शिंदे यांनीही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. एक ते सात जुलै या कालावधीत कृषी संजीवनी सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्याच्या सूचना श्री. पाचकुडवे यांनी कृषी सहायकांना केल्या. तूर बियाण्यांसाठी जिवाणू संजीवकांची बीज प्रक्रिया करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. सभापती भडकुंबे यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. या वेळी माजी उपसभापती संभाजी भडकुंबे, श्रीरंग मगर, शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. डी. बी. क्षीरसागर यांनी सूत्रसंचालन केले. श्री. पाचकुडवे यांनी आभार मानले.



