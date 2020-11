ऑनलाइन शिक्षणातून सुटी मिळताच सुरू झाली किल्ला बांधणीसाठी बालगोपाळांची लगबग

मळेगाव (सोलापूर) : माती, विटा, दगड, विविध रंग, झेंडे, धान्य आदी साहित्य एकत्रित करीत किल्ला बांधणीसाठी बालगोपाळांची लगबग सुरू झाली आहे. कोरोनाच्या अंध:कारामुळे सर्वच सण अत्यंत साधेपणाने साजरे केले जात आहेत. यंदाच्या दिवाळी सणावर देखील कोरोनाचे सावट दिसून येत आहे. अंध:काराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारी दिवाळी काही दिवसांवर आली आहे. त्यामुळेच किल्ला उभारणीसाठी सर्वाधिक लगबग लहानग्यांची दिसून येत आहे. तसेच राज्यभरात विविध ठिकाणी किल्ला उभारणीसाठी स्पर्धा देखील सुरू झाल्या आहेत. मोबाईल गेम, व्हिडीओ गेम यामध्ये व्यस्त असणारी मुले सध्या आकर्षक, दिमाखदार व भव्य किल्ला उभारणीत व्यस्त झाली आहेत. कोरोनामुळे सर्वच शाळा बंद आहेत. मात्र ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते. अशातच ऑनलाइन शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना सुटी मिळताच मुलांच्या कल्पकतेला व सृजनशीलतेला किल्ला बांधणीतून वाव मिळत आहे. महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजीराजे यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे. त्यांच्या पराक्रमाची व शौर्याची साक्ष देणारे अनेक गडकोट किल्ले दिमाखात उभे आहेत. त्यांचीच प्रतिकृती साकारत अनेक युवक व लहान मुले आपल्या घरांसमोर आकर्षक, दिमाखदार किल्ले तयार करत आहेत. किल्ले उभारणीची जणू एक स्पर्धाच सुरू झाली आहे. दगड - विटा गोळा करण्यासाठी सुरू असलेली लगबग, चिखलाने माखलेले हात, केलेली आकर्षक रंगरंगोटी, कागदी व कापडी झेंडे यामधून मुलांमध्ये एक वेगळीच ऊर्जा व उत्साह दिसून येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा, मावळे, मंदिर, तटबंदी यामुळे जणू प्रत्यक्षात किल्ला पाहिल्याचा आनंद होत आहे. मोबाईलच्या व संगणकाच्या युगात देखील किल्ले उभारण्याची बालगोपाळांची आवड व धडपड खरंच कौतुकास्पद व गौरवास्पद आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: On the occasion of Diwali, children are working for the construction of the fort