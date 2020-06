जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील एक अधिकारी पॉझिटिव्ह 

सोलापूर ः जिल्ह्याच्या आरोग्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या ज्या विभागावर अवलंबून आहे, त्या विभागातील अधिकाऱ्याचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात काम करणारे एक अधिकारी कोरोना बाधित असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी याच विभागातील शिपायाला कोरोनाची लागण झाली होती. आरोग्य विभागातील दुसऱ्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाल्याने जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे. महापालिकेतील अधिकारी जिल्हा परिषदेत बैठकीला आल्यानंतर त्यावेळी एका शिपायाला कोरोनाची लागण झाली होती. मात्र, आज एकाच कार्यालयातील अधिकाऱ्यालाच कोरोनाची लागण झाल्याने खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील या दोघांसह जिल्हा परिषदेच्या आवारातातील एकूण तिघांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यापूर्वी उत्तर सोलापूर तालुका गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या एका शिपायालाही कोरोनाची लागण झाली होती. दोन शिपाई व एक अधिकारी अशा एकूण तीन जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. हे तिघेही दररोज जिल्हा परिषदेत येत असतात. त्यामुळे या विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: An officiar from the health department of the Zilla Parishad tested positive