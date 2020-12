पंढरपूर (सोलापूर) : मॉर्निग वॉक करत असताना एका वृद्धाला पाठीमागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या उसाच्या रिकाम्या ट्रॅक्‍टरने जोरात धडक दिली. यामध्ये तुकाराम नागणे (वय 75) या वृद्धाचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात आज (गुरुवारी) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास पंढरपूर - सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील उपरी गावाजवळच्या नागणेवाडी परिसरात घडला. याबाबतची माहिती अशी, की उपरी येथील तुकाराम नागणे हे आज सकाळी घरापासून जवळच असलेल्या महामार्गालगत मॉर्निंग वॉकला गेले होते. मॉर्निंग वॉक करत असताना भाळवणीकडून पंढरपूरकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रॅक्‍टरने त्यांना जोराची धडक दिली. यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालकाने ट्रॅक्‍टरसह पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु जवळच थांबलेल्या तरुणांनी मोटारसायकलवरून पाठलाग करून दोन किलीमीटर अंतरावर ट्रॅक्‍टर थांबवला. त्या वेळी ट्रॅक्‍टर चालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे दिसून आले. अपघातात मृत्यू झालेले तुकाराम नागणे हे पंढरपूर येथील पूजा ज्वलर्सचे मालक सुभाष नागणे यांचे वडील होत. त्यांच्या मागे तीन विवाहित मुले, एक मुलगी व सुना नातवंडे असा परिवार आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: An old man walking in the morning died on the spot after being hit by a tractor