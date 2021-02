जीर्ण कडुनिंबाचा पुनर्जन्म : सेंट जोसेफ शाळेचा आगळा वेगळा व्हॅलेंटाईन डे 

सोलापूर : सेंट जोसेफ शाळेच्या 1988 च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांनी अगदी आगळ्यावेगळ्या पदध्तीने व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला. शाळेच्या आवारात वाळवीमुळे जीर्ण झालेल्या शंभर सव्वाशे वर्षापूर्वीच्या झाडाच्या जागी नवे झाड लावून या झाडाला पुनर्जन्म दिला. शाळेप्रती व पर्यावरणाप्रती प्रेम व्यक्त करण्यासाठी शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी व्हॅलेंटाईन डेचा मुहूर्त साधत पर्यावरणरक्षणाचा संदेश दिला आहे. सेंट जोसेफ शाळेच्या आजी माजी विद्यार्थ्यांना समजले की, शाळेच्या आवारातील सुमारे 100 ते 125 वर्ष जुने लिंबाचे झाड वाळवी लागल्याने संपुष्टात आले आहे. या जीर्ण वृक्षाला आता कापून टाकण्यात आलं आहे. ज्या झाडाच्या अंगाखांद्यावर खेळत लहानचे मोठे झाले त्या विद्यार्थ्यांना या झाडाच्या आठवणी स्वस्थ बसू देईना झाल्या. ज्या झाडाच्या साक्षीने शालेय जीवनाती अनेक महत्वाचे प्रसंग व्यातित केले जे झाड आज नाहीसे झाले आहे, याची खंत माजी विद्यार्थ्यांमध्ये खंत होती. यासाठी आपल्या वृक्षामित्राला पुनर्जन्म देण्याचा निर्णय या विद्यार्थ्यांनी घेतला. 1988 बॅचच्या मनोज मुदलियार या माजी विद्यार्थ्याने वर्गमित्र खुशाल देढिया, कल्पेश झव्हेरी व नेरल गडा यांच्यासह मुख्याध्यापक फादर गॉडविन यांची भेट घेतली व झालेला प्रकार समजून घेतला. त्या झाडाशी जोडलेल्या त्यांच्या व सर्व आजी-माजी विद्यार्थ्यांच्या आठवणींविषयी सविस्तर चर्चा केली. चर्चेतून असा उपाय निघाला की, त्याच जागी दुसरे झाड व तेही लिंबाचेच झाड लावायची मुख्याध्यापकांची इच्छा आहे. त्यासाठी सर्व प्रथम ते एक मोठं झाडं कुठे मिळू शकेल याचा शोध घेण्यात आला. कुलभुषण उपलप यांच्या शेतातील साधारण 15-20 फूट उंचीचे झाड द्यायची तयारी दाखवली. विद्यार्थ्यांनी ज्या जागेत तो झाड लावायचे त्या जागेचे संपूर्ण निर्जंतुकीकरण करण्यात आले. जीर्ण झाडाच्या जागी नवे कडुनिंबाचेच झाड आणून अगदी जसेच्या तसे लावण्यात आले. मुळच्या झाडाला पुर्नजन्म देण्याचे कार्य या विद्यार्थ्यांनी व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त केले व वृक्षाप्रती आपले प्रेम व्यक्त केले. या उपक्रमात नाशिक, मुंबई व पुण्याहून आलेल्या मित्रांबरोबरच सोलापुरातच स्थायिक असलेल्या 25 माजी विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Old Neem Rebirth: A Different Valentine's Day at St. Joseph's School