कोरोना रुग्णांचे एकाच दिवसात दीड शतक ! ग्रामीण मध्ये 115 तर शहरामध्ये 41 रुग्ण

सोलापूर : जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्याचे चित्र दिवसेंदिवस पाहायला मिळत आहे. मागील दहा दिवसात शहर-जिल्ह्यात 100 च्या सरासरीने एक हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. तर दुसरीकडे 20 रुग्णांचा कोरोनामुळे या काळात मृत्यू झाला आहे. आज एकाच दिवसात शहरात 41 तर ग्रामीण भागामध्ये 115 रुग्ण आढळले आहेत. ठळक बाबी... शहरात 858 संशयितांमध्ये 41 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

ग्रामीणमध्ये एक हजार 854 संशयितांमध्ये आढळले तब्बल 115 पॉझिटिव्ह

शहर जिल्ह्यात एकाच दिवसात वाढले 156 रुग्ण; दिलासादायक बाब म्हणजे एकही मृत्यू नाही

रुग्ण वाढीत माळशिरस, माढा, करमाळा, बार्शी आणि पंढरपूर जिल्ह्यात अव्वल

दहा दिवसात शहर-जिल्ह्यात वाढले एक हजार 10 रुग्ण सोलापूर शहरात आज मंगळवार पेठ, सहवास नगर, उत्कर्ष नगर, विश्वकरण पार्क (जुळे सोलापूर), साई बाबा चौक, मंत्रीचंडक (होटगी रोड), पाटील नगर (हैदराबाद रोड), वृंदावन सोसायटी (सम्राट चौक), कविता नगर, न्यू पाश्चा पेठ, अशोक चौक, दक्षिण कसबा (जैन मंदिराजवळ), कित्तूर चन्नम्मा नगर (सैफुल), उत्तर कसबा, अवंती नगर (मुरारजी पेठ), शिवाजीनगर (पूना रोड), रविवार पेठ, उत्तर सदर बझार, मार्कंडेय नगर (कुमठा नाका), दमानी नगर, उमा नगरी, पापाराम नगर (विजयपूर रोड), ट्विंकल शाळेजवळ (जुळे सोलापूर), मोदीखाना मशिदीजवळ, चंद्रलोक नगर, कृषी नगर (विकास नगर), मेहता रेसिडेन्सी (आरटीओ कार्यालयाजवळ) आदित्य नगर, इंदिरानगर, सिटीझन पार्क (विजयपूर रोड), कोनापूरे चाळ (रेल्वे लाईन), जवळकर वस्ती (सम्राट चौक), अक्कलकोट रोड, विडी घरकूल, करवे नगर (देगाव) आणि शिवगंगा चौक (नेताजी शाळेसमोर) या ठिकाणी नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर दुसरीकडे आज (बुधवारी) अक्कलकोटमध्ये चार, बार्शीत 16, करमाळ्यात 14, माढ्यात नऊ, माळशिरसमध्ये 30, मंगळवेढ्यात तीन, मोहोळमध्ये 12, उत्तर सोलापुरात दोन, पंढरपुरात 20, सांगोल्यात एक आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यात चार रुग्ण सापडले आहेत.



Web Title: One and a half hundred corona patients in a single day! 115 patients in solapur rural areas and 41 in urban areas