मावा बनला दोस्तीमध्ये दरार ! दोन मित्रांमधील मारामारीत एकाचा मृत्यू

सोलापूर : पार्टनरशिपमध्ये आचारी व्यवसाय करणाऱ्या दोन मित्रांमध्ये चेष्टामस्करीवरून माव्यासाठी किरकोळ भांडण झाले. भांडणाचे पर्यावसान मारामारीत झाले. यात एका मित्राने दुसऱ्या मित्राला ठोसा मारल्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना क्रीडा संकुल, गुरुनानक नगराजवळील शानदार चौकात गुरुवारी (ता. 29) रात्री नऊ वाजता घडली. मुर्तूज फरदीन शेख (वय 30, रा. हुसेन नगर) असे भांडणात जखमी होऊन मृत्य झाल्याच्या व्यक्तीचे नाव आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास गुरुनानक चौकाजवळील शानदार चौकात मुर्तूज शेख व संशयित आरोपी अकील शेख हे दोघे क्रीडा संकुल परिसरात बसले होते. तेव्हा मावा खाण्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये वादावादी सुरू झाली. वादावादीमधून दोघा मित्रांमध्ये मारामारीला सुरवात झाली. त्या वेळी तेथील उपस्थितांनी मारामारी मिटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जोराचा मार लागल्यामुळे मुर्तूज शेख तेथेच कोसळला. त्याला तेथे उपस्थित लोकांनी लगेच शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले. या घटनेची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी लगेच परिसराची पाहणी केली. या वेळी साहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रीती टिपरे, सदर बझार पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक बजरंग साळुंखे घटनास्थळी दाखल झाले.

Web Title: One dies in a fight between two friends for mava