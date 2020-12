कुर्डुवाडी-शेटफळ रस्त्यावर ट्रक-मोटारसायकलच्या अपघातात एक ठार, एक जखमी 

कुर्डू (सोलापूर) : कुर्डुवाडी - शेटफळ रोडवरील कुर्डू हद्दीतील सोनार वाड्यानजीक रायगड हॉटेलजवळ मोटारसायकल व ट्रकच्या धडकेत एकजण जागीच ठार झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. ही घटना बुधवारी (ता. 16) सायं 7.15 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेची फिर्याद नंदकुमार गोरख राऊत (रा. सावता माळी नगर, टेंभुर्णी) यांनी कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी, की एम एच 12 एफ झेड 8890 या क्रमांकाचा मालट्रक हा शेटफळकडे तर एम एच 45 क्‍यू 3662 या क्रमांकाच्या दुचाकीवरून दोघेजण कुर्डुवाडीकडे जात होते. कुर्डू हद्दीतील सोनार वाड्याजवळ येताच या दोन वाहनांची समोरासमोर धडक होऊन मोटारसायकलवरील अमोल सौदागर नाळे हा जागीच ठार झाला तर संदेश वाल्मीकी जाधव (वय 39, रा. दोघेही रा. पंचवटी, अकलूज, ता. माळशिरस) याचा पाय मोडला असून, गंभीर जखमी झाला आहे. जखमीस कुर्डुवाडी ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार सुरू आहेत. यातील संदेश जाधव हा गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध असल्याने रात्री उशिरापर्यंत मृत व्यक्तीची ओळख पटली नाही. रात्री 11 वाजता नातेवाइकांनी मृत व्यक्तीस ओळखल्यानंतर रात्री उशिरा या अपघाताची नोंद करण्यात आली. मालट्रक चालक बाबासाहेब मनोहर हजारे (रा. चौंडी, ता. धारूर, जिल्हा बीड) याच्या विरुद्ध फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हवालदार बाबासाहेब घाडगे हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: One killed and one injured in a truck and motorcycle accident on Kurduwadi to Shetfal road