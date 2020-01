Breaking : अपघातात दुचाकीस्वार शिपाई ठार

सोलापूर : तुळजापूर रस्त्यावरील कचरा डेपो समोरील पसारे वस्ती परिसरात अज्ञात वाहनाच्या धडकेने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. हा अपघात बुधवारी पहाटे झाला आहे.

प्रवीण लक्ष्मण वाडे (वय ४६, रा. माशाळ वस्ती, विजापूर रोड, सोलापूर) असे मृताचे नाव आहे. गंभीर जखमी होऊन वाडे हे जागीच ठार झाले आहेत. हा अपघात बुधवारी पहाटेच्या सुमारास घडला. या परिसरात महामार्ग असल्याने वारंवार अपघात होतात. सर्व्हिस रोड झाल्यास अपघात होणार नाही असे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.

मृत वाडे हे केंद्रीय विद्यालयात शिपाई असून चौकशी सुरु असल्याचे पोलिस निरिक्षक शिवशंकर बोंदर यांनी सांगितले. दरम्यान या अपघाताबाबत काही नागरिकांनी संशय व्यक्त केला.

