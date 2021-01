हाता तोंडाशी आलेला घास गेला; मळणीसाठी काढून ठेवलेली २० क्विंटल तूर सूड वृत्तीतून दिली पेटून

पोथरे (सोलापूर) : पोथरे (ता. करमाळा) येथे कमल कल्याण पाटील यांच्या शेतातील अडीच एकरातील मळणी करण्यासाठी गोळाकरून ठेवलेल्या तुरीच्या पिकाला अज्ञाताने पेटून दिले. यात २० किंटल तुर जळून खाक झाली आहे. सदर घटना ही सूड वृत्तीची असून याबाबत ग्रामस्थांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. पोलिस यंत्रणेने तपास करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामंस्थांडून केली जात आहे. सध्या तुरीची काढणी सुरू असून कमल पाटील यांनी आपल्या अडीच एकर क्षेत्रातील तूर मळणी करण्यासाठी शेतात एकत्रित गोळा करून ठेवली होती. तूर शेतातच असल्याने तुरीच्या शेजारी कोणी नसल्याचा अंदाज घेऊन अज्ञात व्यक्तीने पहाटे जाऊन तुरीच्या पिकाला पेटवून दिले. या आगीत पूर्ण तूर जळून खाक झाली आहे. सकाळी ही घटना कळताच गाव कामगार तलाठी मयूर शिरसागर, रविंद्र जाधव यांनी घटनास्थळी जाऊन सदर घटनेचा पंचनामा केला आहे. या आगीत अडीच क्षेत्रावरील अंदाजे 20 क्विंटल तूर जळून खाक झाली आहे. त्यामुळे कमल पाटील यांचे एक लाख वीस हजार रूपयांचे नुकसान झाले आहे. या पंचनाम यावर प्रकाश पाटील, नवनाथ झिंजाडे, शांतीलाल रोही, कल्याण पाटील, हनुमंत शिंदे आदींनी पंच म्हणून उपस्थित होते. सदर घटना ही मानवी वृत्तीला काळीमा फासणारी असून या घटनेचा गावातून तीव्र निषेध केला जात आहे. पोलीस यंत्रणेने संबंधित व्यक्तीचा तपास करून त्यावर कठोर कारवाई करावी आशी मागणी केली जात आहे. मोठ्या कष्टातून संपूर्ण कुटुंबाने पिकविलले पिक हाताशी आले असताना अशाप्रकारे जळून नष्ट होणे हे खूप वेदनादाई आहे. अशा क्रूर व्यक्तीचा शोध लावून त्यावर कठोर करा व कारवाई झालीच पाहिजे.

- गोपीनाथ पाटील, शेतकरी, पोथरे संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: One lakh loss due to fire in Pothare in Karmala taluka