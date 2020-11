शहरातील 17 ठिकाणी सापडला प्रत्येकी एक रुग्ण ! 'सिव्हिल' परिसरात अनोळखी महिलेचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील पाच हजार 765 पुरुषांना, चार हजार 11 महिलांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यातील 362 पुरुषांचा आणि 181 महिलांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. दुसरीकडे आतापर्यंत शहरातील पाच हजार 136 पुरुषांनी आणि तीन हजार 660 महिलांनी कोरोनावर मात केली आहे. आज एक हजार 22 संशयितांची टेस्ट घेतली असून त्यात 17 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. तर आज नऊ पुरुष आणि सहा महिला बरे होऊन घरी परतल्या आहेत. शहरासंबंधी ठळक बाबी... एक लाख तीन हजार 577 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

एकूण टेस्टपैकी 93 हजार 801 जणांचे रिपोर्ट आले निगेटिव्ह

आतापर्यंत नऊ हजार 776 व्यक्‍ती सापडल्या कोरोना पॉझिटिव्ह

शहरात आज आढळले 11 पुरुष, सहा महिला आढळल्या कोरोना बाधित

सिव्हिल हॉस्पिटल परिसरातील अनोळखी महिलेचा झाला कोरोनामुळे मृत्यू शहरात आज कोंडा नगर (अक्‍कलकोट रोड), शिवाजी नगर (बाळे), बिलाल नगर (सैफूल), महाराणा प्रताप झोपडपट्टी (नई जिंदगी), सराफ कट्टा (मंगळवार पेठ), राजस्व नगर (विजयपूर रोड), सरस्वती विहार, जयजलाराम नगर (जुळे सोलापूर), अभिषेक पार्क (धम्मा वस्ती), देशमुख- पाटील वस्ती, मौलाना आझार चौक, बनशंकरी नगर (शेळगी), ढंगे रेसिडेन्सी, बुधवार पेठ, मिलन अपार्टमेंट (भवानी पेठ), तिऱ्हेगाव (फॉरेस्ट) आणि लक्ष्मीनारायण अपार्टमेंट याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. दरम्यान, रुग्णांच्या संपर्कातील 28 हजार 575 संशयितांना आतापर्यंत होम क्‍वारंटाईन करण्यात आले होते. त्यापैकी 28 हजार 483 व्यक्‍तींनी 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. तर इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमधील 14 हजार 338 पैकी 12 हजार 377 संशयित अद्याप इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. 23 जण होम आयसोलशेनमध्ये आहेत.

Web Title: One patient 17 each found in places in the city ! Unidentified woman dies in Civil Hospital area