पोटनिवडणुकीसाठी एकाचा अर्ज दाखल ! 22 जणांनी घेतले 24 अर्ज; शैला गोडसे, समाधान अवताडे यांचा समावेश

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर - मंगळवेढा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरावयाच्या मंगळवारी पहिल्या दिवशी संतोष महादेव माने (अपक्ष) या एकमेव उमेदवाराने अर्ज दाखल केला आहे. समाधान आवताडे आणि शैला गोडसे यांच्यासाठी उमेदवारी अर्ज घेण्यात आले. एकूण 22 इच्छुक उमेदवारांनी 24 अर्ज घेतले आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी गजानन गुरव यांनी दिली. मंगळवारी पहिल्या दिवशी संतोष महादेव माने (रा. लेंडवे चिंचाळे, ता. मंगळवेढा) यांनी मंगळवारी अपक्ष अर्ज दाखल केला. तर अन्य काहीजण अर्ज घेऊन गेले. विनोद नानासाहेब कदम यांनी शैला धनंजय गोडसे यांच्यासाठी तर बालम याकूब मुलाणी (तावशी) यांनी स्वतःसाठी एक आणि समाधान आवताडे यांच्यासाठी एक, अभिजित ज्ञानेश्वर मोरे यांनी स्वतःसाठी एक आणि समाधान आवताडे यांच्यासाठी एक अर्ज घेतला. अर्ज घेतलेल्या अन्य लोकांची नावे पुढीलप्रमाणे...

पंडित मारुती भोसले (सरकोली, पंढरपूर), अब्दुलरौफ जाफर मुलाणी (पंढरपूर), रामचंद्र तात्या गंगथडे (कासेगाव), संजय नागनाथ माने (कोर्टी), बळिराम जालिंदर बनसोडे (चळे), नागेश प्रकाश पवार (इसबावी), ऍड. सीताराम मारुती सोनवले (दक्षिण सोलापूर), ऍड. मल्लिकार्जुन सदाशिव टाकणे (पंढरपूर), महेंद्र काशिनाथ जाधव (कासेगाव), सचिन हनुमंत गवळी (मोहोळ), संदीप जनार्दन खरात (माण - खटाव), केदार श्‍याममराव शिंदे (खर्डी), सचिन अरुण शिंदे (आंबे), अशोक ज्ञानदेव वाघमोडे (निलज, करमाळा), सागर शरद कदम (पंढरपूर), गणेश शिवाजी लोखंडे (इसबावी), संजय चरणू पाटील (ब्रह्मपुरी), नामदेव थोरबोले (रड्डे, मंगळवेढा) यांनी अर्ज घेतले आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

