वैराग येथील हॉस्पिटलमध्ये चौघांनी केला चाकूने हल्ला ! एक गंभीर जखमी 

वैराग (सोलापूर) : वैराग (ता. बार्शी) येथे हॉस्पिटलमध्येच चौघांनी एकावर चाकूने हल्ला केला. यामध्ये एक गंभीर जखमी झाला आहे. हा प्रकार मागील भांडणाचा राग मनात धरून करण्यात आल्याचे समजते. हुंडा का दिला नाही व पत्नीला का नांदवत नाहीस म्हणून मनात रोष धरून हा हल्ला करण्यात आला. हल्ला झालेल्या इसमाच्या पोटावर, काखेत, पाठीवर, डोक्‍याच्या मागील बाजूस मोठ्या धारदार चाकूने जबर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा चौघांवर वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. ही मारहाणीची घटना वैराग - बार्शी रोडवरील चौधरी हॉस्पिटल येथे मंगळवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. राहुल अनिल शिंदे (रा. सारोळे, ता. बार्शी) असे या हल्ल्यात जखमी झालेल्या इसमाचे नाव असून, सोलापूर येथील दवाखान्यामध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. अजय मुरलीधर भोसले, महेश मुरलीधर भोसले (दोघे रा. सासुरे, ता. बार्शी), शाहीर सतीश शिंदे व महादेवी शाहीर शिंदे (रा. ढोराळे, ता. बार्शी) अशी एकूण चार संशयित आरोपींची नावे आहेत. याबाबत वैराग पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की फिर्यादी नितीन अनिल शिंदे (रा. सारोळे) हे आपले भाऊ राहुल यास आजारी असल्या कारणाने वैरागच्या चौधरी हॉस्पिटल येथे औषधोपचारासाठी घेऊन आले होते. या वेळी मागील भांडणाचा राग मनात धरत, हुंडा दिला नाही, महादेवी हीस नांदवला नाहीस असा राग व रोष मनात धरून वरील संशयित आरोपींनी राहुल यास चाकूने जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला, अशी फिर्याद नितीन शिंदे यांनी वैराग पोलिसांत दिली आहे. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र राठोड हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

