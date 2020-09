शहरात अवघे 969 रुग्ण ! आज 57 पॉझिटिव्ह; सहा हजार 631 रुग्णांची कोरोनावर मात

सोलापूर : शहरातील कोरोना हद्दपार व्हावा, यासाठी टेस्टिंगची संख्या वाढवावी, अशा सूचना पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्या. तरीही टेस्टिंगची संख्या वाढलेली दिसत नाही. आज शहरातील 482 संशयितांची टेस्ट झाली असून त्यामध्ये 57 पॉझिटिव्ह आले आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आज एकाचाही मृत्यू झालेला नाही. ठळक बाबी... शहरातील 76 हजार 766 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले आठ हजार 76 व्यक्‍ती पॉझिटिव्ह

शहरातील तीन हजार 847 पुरुषांनी तर दोन हजार 784 रुग्णांची कोरोनावर मात

आतापर्यंत 565 पुरूषांनी तर 404 महिलांचा झाला मृत्यू

शहरातील 969 रुग्ण आता घेत आहेत विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार न्यू तिऱ्हेगाव (फॉरेस्ट), आसरा हौसिंग सोसायटी, सिध्देश्‍वर पेठ, मंगळवार पेठ, अरविंदधाम पोलिस लाईन, एन जी मिल कंपांउडजवळ, बाळीवेस, उत्तर कसबा, नई जिंदगी, अंबिका नगर(बाळे), शाहू नगर, अयोध्या नगरी (हैदराबाद रोड, दहिटणे), माधव नगर, शांती नगर, अशोक नगर (विजयपूर रोड), ओम गर्जना चौक, रोहिणी नगर (सैफूल), जय बजरंग नगर (होटगी रोड), ताकमोगे वस्ती (मजरेवाडी), इंडियन मॉडेल शाळेजवळ, सोनी दमाणी नगर, लक्ष्मी नगर (जुळे सोलापूर), सोमवार पेठ (बनूल क्‍लासेसजवळ), उज्वला हौसिंग सोसायटी, अवंती नगर, निर्मल नगर (मुरारजी पेठ), पद्मा नगर, एकता नगर, धमश्री लाईन, पत्रा तालिमजवळ, थोबडे नगर, स्टेट बॅंक कॉलनी (शेळगी), न्यू बुधवार पेठ, सिध्देश्‍वर पेठ, अभिमान श्रीराम नगर, रेल्वे लाईन, कुमठे तांडा, सात रस्ता (मोदी), वसंत विहार (पुना नाका), गोल्डफिंच पेठ, वर्धमान अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन्स) या ठिकाणी आज रुग्ण आढळले आहेत.

