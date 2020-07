...तरच तुटेल पंढरपुरातील कोरोनाची साखळी; टेस्ट वाढविण्याची गरज 

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व इतर लोकांची कोरोना चाचणी होण्याची गरज आहे. अधिक संख्येने कोरोना चाचण्या घेण्यात आल्या तरच कोरोनाची साखळी तोडण्यास मदत होईल, असे मत शहरातील जाणकरांमधून व्यक्त केले जात आहे.

पंढरपूर शहर व ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने चिंता वाढू लागला आहे. वेळीच कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रशासनाकडून तसे प्रयत्नही सुरु आहेत. कोरोना रुग्णांचे स्वॅब घेण्यासाठी सध्या पंढरपूर शहरात दोन व वाखरी येथे एका ठिकाणी सोय करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे आठशेहून अधिक लोकांचे स्वॅब घेवून कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. शहर व तालुक्‍याची सुमारे साडेतीन लाख लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या अगदीच नगण्य आहे. मागील पंधरा दिवसापूर्वी कोरोनामुक्त झालेल्या तालुक्‍यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 31 वर जावून पोचली आहे. दोन दिवसांपासून शहर व तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. संपर्कात आलेल्या लोकांमधूनच हा संसर्ग पसरू लागला आहे. अशा वेळी अधिकाधिक लोकांचे स्वॅब घेवून त्यांची चाचणी करण्याची गरज आहे. सध्या शहर व तालुक्‍यात संशयित रुग्णांची संख्या ही अधिक आहे. परंतु वेळेवर चाचणी होत नसल्याने संसर्ग वाढण्याचा अधिक धोका वाढला आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रशासनाने अधिक लोकांचे स्वॅब घेवून त्यांची चाचणी करण्याची गरज या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. दोन अधिकाऱ्यांवर दिली जबाबदारी

शहरातील वाढती कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या सध्या पंढरपूरकरांच्या चिंतेचा विषय झाला आहे. शहरातील कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. संसर्ग झालेल्या परिसरातील सर्व लोकांचे स्वॅब घेवून त्यांची चाचणी करण्याची महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी गटविकास अधिकारी रविकिरण घोडके यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आल्याचे प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी सांगितले. प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू

शहर व तालुक्‍यातील कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये कोरोना रुग्णांचे स्वॅब घेवून चाचणी होणे आवश्‍यक आहे. अधिक संख्येने चाचण्या होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच साखळी तोडण्यास मदत होईल. अन्यथा संसर्ग वाढण्याची भिती आहे.

- सचिन ढोले, प्रांताधिकारी, पंढरपूर

