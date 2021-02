भाजप आंदोलनाची पंढरपुरातून सुरवात ! चळेत "वीज वितरण'च्या विरोधात विरोधी पक्षनेते दरेकरांचे आंदोलन 

पंढरपूर (सोलापूर) : थकीत वीज बिल वसुलीसाठी वीज वितरण कंपनीने शेती पंपाची वीज तोडणी मोहीम सुरू केली आहे. या विरोधात आज (शुक्रवारी) विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पंढरपूर तालुक्‍यातील चळे येथे आंदोलन केले. या वेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या विरोधात घोषणाबाजी करत वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी केली. वीज वितरण कंपनीने पंढरपूर तालुक्‍यातील चळे येथील सुमारे 100 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्यानंतर आज प्रवीण दरेकर यांनी चळे गावाला भेट देऊन येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. राज्य सरकारने वीज तोडणी मोहीम बंद करावी; अन्यथा वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांची आमच्याशी गाठ आहे, असा गर्भित इशाराही श्री. दरेकर यांनी दिला. सरकारने शेती पंपाची वीज तोडणी मोहीम बंद करावी. जबरदस्तीने वीज तोडणी करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांची वीज तोडू दिली जाणार आहे. यासाठी मी स्वतःवर गुन्हा घ्यायला देखील तयार आहे. आंदोलनाची सुरवात आज मी चळे गावातून केल्याचेही श्री. दरेकर यांनी या वेळी सांगितले. आंदोलना दरम्यान येथील शेतकऱ्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत रोष व्यक्त केला. या वेळी पांडुरंग साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष दिनकर मोरे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष मस्के, लक्षमण धनवडे, विक्रम शिरसट, बाजार समितीचे माजी उपसभापती संतोष घोडके आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Opposition leader Darekar staged an agitation against the power distribution company at Chale