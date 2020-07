ब्रेकिंग : दुकानांना वेळ वाढवून देण्यास पंढरपूर व्यापारी कमिटीचाच विरोध 

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात कोरोनाचा संसर्ग झापट्याने वाढू लागला आहे. अशातच पंढरपूर शहरातील दुकाने आणि अस्थापनांना सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आली आहे. पुर्वीपेक्षा दोन तासांनी वेळ वाढवली आहे.

दुकाने उघडे ठेवण्यास वेळ वाढवून देण्यास पंढरपूर येथील खुद्द व्यापारी कमेटीनेच विरोध केला आहे. या संदर्भात व्यापारी कमिटीने प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांना लेखी निवेदन देवून वेळ वाढवून देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. व्यापारी कमिटीचेच विरोध केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

मागील पंधरा दिवसांपासून शहर व तालुक्‍यात कोरोनाची संख्या वाढू लागली आहे. आतापर्यंत 48 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. यामध्ये एका वृध्दाचा मृत्यू झाला आहे. 16 जण बरे झाले आहेत. सध्या 36 जणांवर पंढरपूर व सोलापूर येथे उपचार सुरू आहेत. आज पंढरपुरात सहा नवे रूग्ण आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. शहरात आणखी रूग्ण वाढण्याची भिती निर्माण झाली आहे. पंढरपूर शहरात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत असतानाच जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी शहर व तालुक्‍यातील दुकाने व अवस्थापाना दोन तासांनी वेळ वाढवून दिला आहे. आतापर्यंत सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आली होती. त्यामध्ये गुरूवार (ता. 9) पासून सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. मात्र पंढरपूर येथील व्यापारी कमिटीने या विरोध केला आहे. संपादन : वैभव गाढवे

Web Title: Opposition of Pandharpur Traders Committee to extend the time of shops