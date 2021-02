सत्ताधाऱ्यांचा धिक्कार करत, करवाढ-दरवाढ विरोधात महापालिकेत विरोधकांची तीव्र निदर्शने 

सोलापूर : महापालिका प्रशासनाच्या कर व दरवाढीच्या प्रस्तावाला शनिवारी महापालिकेत विरोधकांनी निदर्शने करीत तीव्र विरोध दर्शविला. शिवसेना, कॉंग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी एकत्र येत महापालिकेच्या सभागृहाबाहेर व सभागृहात निदर्शने केली. या वेळी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विविध घोषणा फलके हातात घेऊन सत्ताधाऱ्यांचा धिक्कार करत विरोधकांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. यामध्ये विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, महेश कोठे, आनंद चंदनशिवे, गुरुशांत धुत्तरगावकर, विनोद भोसले, कामिनी आडम यांचा समावेश होता. गत चार वर्षांत सत्ताधारी भाजपने काहीच विकासकामे केली नाहीत, नुसते बापू, मालकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप विरोधकांनी केला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Opposition parties staged protests in the Municipal Corporation against the tax hike and tariff hike