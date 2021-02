सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे वाजणार बिगुल ! भावी संचालकांच्या हालचालींना वेग

मंगळवेढा (सोलापूर) : राज्यातील कोव्हिड साथीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, 16 जानेवारी रोजी काढण्यात आलेला सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतचा आदेश रद्द करून निवडणूक घेण्याचा नवीन आदेश मंगळवारी मिळाल्यामुळे जिल्ह्यात आता मोठ्या साखर कारखान्यांसह अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर पसरलेला, साथीचा रोग म्हणून घोषित केलेला कोव्हिड - 19 देशात तसेच महाराष्ट्रातही संक्रमित झाला असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात विषाणूमुळे उद्‌भवणाऱ्या आजारामुळे आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थिती नमूद करून 13 मार्च 2020 च्या आदेशाने साथ रोग अधिनियम 1987 खंड 2, 3 व 4 ची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 73 कक मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार असणे, या तरतुदीनुसार कोव्हिड - 19 मुळे उद्‌भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती विचारात घेता 18 मार्च 2020 च्या आदेशान्वये 17 जून 2020 पर्यंत तसेच 17 जून 2020 च्या आदेशान्वये 16 सप्टेंबर 2020 पर्यंत तसेच 28 सप्टेंबर 2020 च्या आदेशान्वये 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. परंतु, राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर 31 मार्च 2021 पूर्वीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्या राज्यात पडलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुका व ग्रामपंचायत निवडणुका तसेच राज्यातील सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रिया घेण्यासाठी केलेली विनंती विचारात घेऊन राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरू करण्यासाठी शासनाने आदेश पारित केले आहेत. याबाबत 16 जानेवारी 2021 चा आदेश रद्द करून शासनाच्या कोव्हिड - 19 संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, असे आदेश कक्ष अधिकारी अनिल चौधरी यांच्या सहीने देण्यात आले. त्यामुळे राज्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहेत. त्यामुळे संचालक होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्यांनी राजकीय हालचालींना सुरवात केली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Orders have now been issued for co operative institutions elections