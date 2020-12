शेतकऱ्यांनो, शास्त्रोक्त व नियोजनबद्ध पद्धतीने करा शेती : डॉ. कसपटे 

बार्शी (सोलापूर) : माती, हवामान, उपलब्ध पाणी यांचा अभ्यास करून शास्त्रोक्त पद्धतीने व नियोजनबद्ध शेती केल्यास शेतकऱ्यांना यश मिळते. शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यातक्षम उत्पादने बनवावीत, असे आवाहन केंद्रीय पुरस्कार विजेते, प्रगतशील शेतकरी, सीताफळ संशोधक डॉ. नानासाहेब कसपटे यांनी केले. राष्ट्रीय किसान दिनानिमित्त मधुबन फार्म अँड नर्सरी व अखिल भारतीय सीताफळ महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शेतकरी मेळावा व चर्चासत्रात मार्गदर्शन करताना कसपटे बोलत होते. व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रगतशील महिला शेतकरी सपना मगर व विश्वनाथ देवरमी उपस्थित होते. डॉ. कसपटे यांनी लागवड कशी करायची, रोपांमधील अंतर, रोपांचे संगोपन कसे करायचे, छाटणी कशी करायची, पाण्याचे व्यवस्थापन, मृग बहार, खत व्यवस्थापन, फळे तोडणी, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग याबाबत उपस्थित शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती दिली. माळशिरसच्या सपना मगर यांनी दीड एकर क्षेत्रामध्ये सीताफळाचे उत्पादन घेऊन साडेदहा लाख रुपये नफा कसा मिळवला, हे सांगत आपल्या यशोगाथेमध्ये आलेल्या अडचणी व त्यावर केलेली उपाययोजना याचे वर्णन केले. अक्कलकोटचे विश्वनाथ देवरमी यांनी सेंद्रिय शेती, डिकंपोजर, जिवाणू कल्चर याविषयी माहिती दिली. रवींद्र कसपटे यांनी कीड रोग व्यवस्थापन या विषयावर माहिती देताना फळमाशी, रस शोषक किडे यांवरील लक्षणे आणि नियंत्रण याबाबत शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन केले. प्रवीण कसपटे यांनी गोरमाळे येथे दोन कोटी रुपये खर्चाचा दहा एकर क्षेत्रामध्ये सीताफळ लागवडीचा व संशोधन प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पामध्ये सीताफळाच्या 2500 जातींवर संशोधन सुरू असल्याचीही माहिती दिली. मेळाव्यानंतर शेतकऱ्यांना शिवारफेरी घडवून सीताफळांच्या विकसनाच्या विविध टप्प्यांची माहिती देण्यात आली. मेळाव्यास पालघर, बीड, लातूर, परभणी, जालना, पुणे, नांदेड, वसमत येथून आलेले शेतकरी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नवनाथ जगताप यांनी केले तर आभार प्रवीण कसपटे यांनी मानले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

