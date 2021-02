कृष्णा भीमा स्थिरीकरणासह इतर सिंचन प्रकल्प मार्गी लागणार 

उ. सोलापूर,( सोलापूर) : कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, नीरा उजवा कालवा समांतर पाईपलाईन, नीरा-देवधर बंदिस्त पाईपलाईन, जिहे-कठापुर योजनेसह इतर मागण्यांसंदर्भात खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय रस्ते, बांधकाम व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. या चर्चेदरम्यान तिन्ही मंत्र्यांनी वरील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली असून हे सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांतदादा देशमुख यांनी दिली.

सध्या दिल्लीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील विविध सिंचन प्रकल्पांना निधी मिळावा यासाठी खासदार नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार शिवाचार्य महास्वामी, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार राहुल कुल, आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार राम सातपुते, प्रशांत कोरेगावकर या भाजपच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय रस्ते मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली.

पश्‍चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्याच्या शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी वरदायिनी असणाऱ्या कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाकडे भाजपचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असल्याने आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने स्थिरीकरण योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी निधी द्यावा. नीरा उजवा कालव्याला समांतर पाईपलाईन टाकून पावसाळ्यात वाया जाणारे पाणी माळशिरस, पंढरपूर, सांगोला तालुक्‍याला द्यावे. नीरा-देवधर बंदिस्त पाईपलाईनचे पाणी माळशिरस, पंढरपूर, सांगोला तालुक्‍याला मिळावे. जिहे-कठापुर योजना तात्काळ मार्गी लावून माण, खटाव तालुक्‍याचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा. इंदापूर-सांगोला रस्त्यांच्या कामास मार्च अगोदर सुरवात करावी. तसेच शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरलेल्या किसान रेल्वेच्या फेऱ्या वाढवाव्या. तसेच वरील सिंचन प्रकल्पांना तातडीने निधी मंजूर करावा अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली. यावेळी चर्चेदरम्यान तिन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्यांची दखल घेत सकारात्मक भूमिका घेतली. तसेच या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातील विविध विकास कामांबाबत चर्चा झाली असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी दिली.

