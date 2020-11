शहरात 60 वर्षांवरील तिघांचा मृत्यू ! रुग्णसंख्या 9847 तर मृत्यू पाचशेच्या उंबरठ्यावर

सोलापूर : शहरातील को- मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे बंद करण्यात आला असून मृतांची संख्या पुन्हा वाढू लागल्याची चिंता आहे. सणासुदीनिमित्त बाजारपेठांमध्ये गर्दी वाढली असतानाही त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी काहीच उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही. आज शहरातील एक हजार 42 संशयितांमध्ये 26 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून तिघांचा मृत्यू झाला आहे. विजयपूर रोडवरील उत्कर्ष नगरातील 70 वर्षीय महिला, द्वारीका येथील 82 वर्षीय महिला आणि होटगी रोडवरील पाटील नगरातील 60 वर्षीय पुरुषाचा त्यात समावेश आहे. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील एक लाख सहा हजार 975 संशयितांची कोरोना टेस्ट

शहरात आढळले आतापर्यंत नऊ हजार 847 कोरोना पॉझिटिव्ह

एकूण रुग्णांपैकी 548 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

आठ हजार 865 रुग्णांची कोरोनावर मात; सध्या 434 रुग्ण रुग्णालयात

आज एक हजार 42 टेस्टमध्ये 26 पॉझिटिव्ह; 60 वर्षांवरील तीन को- मॉर्बिड रुग्णांचा मृत्यू शहरात आज दक्षिण सदर बझार, मंजुनाथ नगर (लिमयेवाडी), रामलिंग नगर (विजयपूर रोड), नवी पेठ, ओंकार सोसायटी (मजरेवाडी), पाटील नगर (सैफूल), साईलक्ष्मी विहार, श्रध्दा अपार्टमेंट (भवानी पेठ), तिऱ्हेगाव (फॉरेस्ट), विशाल नगर, आनंद नगर (जुळे सोलापूर), कुलकर्णी अपार्टमेंट (अक्‍कलकोट रोड), विजय देशमुख नगर, सेटलमेंट कॉलनी क्र. दोन, विद्या नगर, मित्र नगर (शेळगी), मुरारजी पेठ, देशमुख- पाटील वस्ती (आमराई), भागवत टॉकिजजवळ, रेसिडेन्स क्‍वार्टरस, सोलापूर कारागृह आणि सिध्देश्‍वर पेठ येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. ऍक्‍टिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील 94 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 55 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. तर 18 जण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. आतापर्यंत शहरातील पाच हजार 813 पुरुषांना तर चार हजार 34 महिलांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. दुसरीकडे आतापर्यंत 364 पुरुषांचा आणि 184 महिलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.





Web Title: over age 60 years three die in solapur city; The number of solapur city patients is 9847 and the death548