शहरातील साडेसात हजार रुग्णांची कोरोनावर मात ! आज 36 पॉझिटिव्ह तर तिघांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या आता नऊ हजारांकडे वाटचाल करु लागली आहे. शहरात को- मॉर्बिड रुग्णांचा घरोघरी जाऊन सर्व्हे सुरु असतानाही मृतांची संख्या थांबलेली नाही. सर्व्हेसाठी गेलेल्यांना अनेकजण हाकलून देऊ लागले असून त्यांना विचित्र अनुभव येत आहेत. आज शहरात 26 पुरुष आणि 10 महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. दुसरीकडे अक्‍कलकोट रोडवरील गांधी नगरातील 73 वर्षीय महिलेचा, शेळगीतील कुमारस्वामी नगरातील 70 वर्षीय महिलेचा आणि भवानी पेठेतील 72 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील 83 हजार 231 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

शहरातील पाच हजार 163 पुरुषांना तर तीन हजार 622 महिलांना कोरोनाची बाधा

आतापर्यंत 328 पुरुषांचा तर 167 महिलांचा कोरोनाने घेतला बळी

शहरातील चार हजार 364 पुरुषांनी आणि तीन हजार 166 महिलांनी कोरोनावर केली मात

सद्यस्थितीत 471 पुरुषांवर तर 289 महिलांवर सुरु आहेत उपचार

आज 489 अहवालात 36 पॉझिटिव्ह, तिघांचा झाला मृत्यू शहरात आज भवानी पेठ, माधव नगर (एमआयडीसी), प्रताप नगर, प्रेम नगर, नरसिंग नगर, जुळे सोलापूर, निर्मिती विहार, मंत्री चंडक रेसिडेन्सी, विजय हौसिंग सोसायटी (विजयपूर रोड), विद्याविहार अपार्टमेंट, निरामय अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन्स), दक्षिण कसबा, वसंत विहार, कविता नगर (पोलिस लाईन), सहारा नगर (होटगी रोड), सरस्वती चौक, पोलिस मुख्यालयाजवळ, होटगी रोड, जवाहर नगर, मंत्री चंडक नगर (शेळगी), टिळक नगर (मजरेवाडी), आसरा सोसायटी, धमश्री लाईन, वेणूगोपाळ नगर (कुमठा नाका), जुनी एमआयएसशाळेजवळ, कुंभारी वेस, आदित्य नगर, द्वारका नगर, कर्णिक नगर, स्वामी विवेकानंद नगर (हत्तुरे वस्ती) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

