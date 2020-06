लॉकडाउनच्या अडथळ्यांवर मात करत  खरिपासाठी कर्जवाटप करण्यास बॅंकांची धडपड 

सोलापूर : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन, संचारबंदी अशा विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांचे पालन करून शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्जपुरवठा करण्यात बॅंकांना कमालीची कसरत करावी लागत आहे. 1 ते 31 मे या कालावधीत जिल्ह्यात 15.40 टक्के कर्जवाटप झाले आहे. यंदाच्या खरिपासाठी एक लाख नऊ हजार 472 शेतकऱ्यांना एक हजार 438 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या उद्दिष्टापोटी 15.40 टक्के कर्जवाटप करण्यात आले आहे. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 22 हजार 81 शेतकऱ्यांना, पब्लिक सेक्‍टरमधील बॅंकांनी 69 हजार 505 शेतकऱ्यांना, प्रायव्हेट सेक्‍टरमधील बॅंकांनी 10 हजार 605 शेतकऱ्यांना तर विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंकेने सात हजार 281 शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करावा असे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांनी 31 मेपर्यंत 18 हजार 496 शेतकऱ्यांना 221 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक संतोष सोनवणे म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करून विविध बॅंका कर्जवाटपाचे काम करत आहेत. जून महिन्यात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप होत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे या महिन्यात कर्जवाटपाचे आकडे निश्‍चित सुधारतील.

