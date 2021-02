बर्ड फ्लूसदृश आजाराने चित्रबलाक पक्ष्यांचा मृत्यू ! उपरीत सलग दुसऱ्या दिवशीही पडले पक्षी मृत्युमुखी

रोपळे बुद्रूक : उपरी (ता. पंढरपूर) परिसरात काल सलग दुसऱ्या दिवशीही स्थानिक स्थलांतरीत चित्रबलाक नावाचे पक्षी मृत्युमुखी पडल्याचे ग्रामस्थांना आढळून आले. बर्ड फ्लूसदृश आजाराचा जिल्ह्यात शिरकाव झाल्यामुळे गावात आता भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पंढरपूर - सातारा रस्त्यावरील उपरीतील कासाळ ओढ्याकाठी ही घटना घडली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्‍यातील काही गावांमध्ये कोंबड्यांना बर्ड फ्लूची लागण झाली आहे. मंगळवेढा तालुक्‍याच्या शेजारीच असलेल्या पंढरपूर तालुक्‍यातील उपरी गावात बुधवारपासून स्थलांतर करणारा रंगीत करकोचा म्हणजे चित्रबलाक ज्याला इंग्रजीत पेन्टेड स्टॉर्क म्हणून ओळखतात, हे पक्षी सलग दुसऱ्या दिवशीही मृत्युमुखी पडल्याचे काही ग्रामस्थांना आढळून आले. मात्र, या पक्ष्यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. मात्र, बर्ड फ्लूच्या साथीमुळे गावकऱ्यांनी या पक्ष्याजवळ जाणे टाळण्याची गरज आहे. कासाळ ओढ्यातील पाणथळावर सध्या चित्रबलाक पक्ष्यांचा वावर वाढला आहे. असे असताना कासाळ ओढ्यावर चित्रबलाक पक्षी मृत्युमुखी पडू लागल्यामुळे गावात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. चित्रबलाक पक्ष्यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. कदाचित या पक्ष्यांचा मृत्यू हा बर्ड फ्लूमुळेही झालेला असू शकतो, म्हणून गावकऱ्यांनी या मृत्युमुखी पडलेल्या पक्ष्यांजवळ जाण्याचे टाळावे, असे आवाहन गावकऱ्यांना करण्यात येत आहे. बुधवारपासून आम्हाला कासाळ ओढ्यावर पक्षी मरून पडल्याचे दिसत आहेत. मात्र यांच्या मृत्यूचे कारण समजू शकले नाही.

- महेश नागणे,

ग्रामपंचायत सदस्य, उपरी, ता. पंढरपूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Painted stork birds have died of diseases like bird flu at the top