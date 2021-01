सोलापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्या शनिवारी, रविवारी राहणार सुरु, झेडपी सीईओ दिलीप स्वामी यांचा आदेश 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामांना अधिक गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुका पंचायत समित्या शनिवारी (ता. 2) व रविवारी (ता. 3) सुरु ठेवण्याचे आदेश त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना आज दिले आहेत. या योजनेचे नियोजन करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशी सर्व तालुका पंचायत समित्यांची कार्यालये सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक तालुक्‍याचे गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, बांधकाम, लघुपाटबंधारे आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता यांनी या दोन्ही दिवशी आपल्याशी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह कार्यालयात उपस्थित राहण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी यांनी केली आहे. सर्व यंत्रणांनी या दोन्ही दिवशी समन्वय करून या योजनेची कामे जिल्ह्यात सुरू करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करावे. या दोन्ही दिवशी केलेल्या कामाचा अहवाल आपल्याला व्हाट्‌सअपद्वारे सोमवारी (ता. 4) दुपारी 12 पर्यंत सादर करावा अशी स्पष्ट सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी यांनी आज केली आहे.

Web Title: Panchayat Samiti in Solapur district to be held on Saturday and Sunday, orders ZP CEO Dilip Swamy