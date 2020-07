पंढरपुरात सोमवारी पाच रूग्णांची भर; शहरातील एकूण रूग्णसंख्या 35 

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर शहरातील आणखी 5 व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट आज पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे शहरातील रुग्णांची संख्या 35 वर पोचली आहे. आणखी 120 व्यक्तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.एकनाथ बोधले यांनी दिली.

पंढरपूर शहरातील रोहिदास चौकातील तीन, मंदिर परिसरातील संत तुकाराम भवन जवळील एक, झेंडे गल्लीमधील एक अशा 5 व्यक्तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव आले आहेत. शहर व तालुक्‍यातील रुग्णांची संख्या 48 झाली. त्यापैकी 19 रुग्ण बरे झाले असून 28 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. आत्तापर्यंत शहर, ग्रामीण भाग आणि इतर तालुके आणि जिल्ह्यातून आलेल्या 55 व्यक्तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. त्यामध्ये शहरातील 35, ग्रामीण भागातील 14 आणि इतर जिल्हे व तालुक्‍यातून आलेल्या सात व्यक्तींचा समावेश आहे.

सध्या उपचार सुरू असलेल्या 32 व्यक्तींमध्ये शहरातील 21, तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागातील 6 आणि इतर तालुके व जिल्ह्यांमधील पाच व्यक्तींचा समावेश आहे. आजपर्यंत शहरातील दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. सध्या 189 लोकांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत शहर व तालुक्‍यातील 1083 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 963 व्यक्तींचे अहवाल प्राप्त झाले असून अद्याप 120 अहवाल प्रलंबित आहेत. आज (सोमवारी) करकंब येथे 4 आणि वाखरी येथील सेंटरमध्ये 56 व्यक्तींचे स्वॅब घेण्यात आले आहेत. संपादन : वैभव गाढवे

