पंढरपूर (जि. सोलापूर) : पंढरपूर शहर व परिसरात आज रविवारी (ता. 19) दुसऱ्या दिवशी अवकाळी पाऊस झाला. अवकाळी पावसामुळे काढणीस आलेले द्राक्ष आणि बेदाण्याचे नुकसान झाले. सुस्ते (ता. पंढरपूर) येथील शेतकरी अनिल यादव यांच्या बेदाणा शेडमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने लाखो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस व शॅडो सहकार मंत्री दिलीप धोत्रे यांनी केली आहे.

शनिवारी रात्री वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला होता. त्यानंतर आज पहाटे पुन्हा अवकाळी पाऊस झाला. या पावसामुळे द्राक्ष, डाळिंब, आंबा फळ पिकांसह गव्हू, हरभरा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शनिवारी पहाटे कासेगाव, पुळूज, तुंगत, सुस्ते, टाकळी, भोसे या भागात जोरदार पाऊस झाला. अवकाळी पावसामुळे द्राक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक फटका सुस्ते, भोसे भागात बसला आहे.

सुस्ते येथील शेतकरी अनिल यादव यांच्या बेदाणा शेडमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने त्यांचे नुकसान झाले आहे. जाधववाडी येथील शेतकरी युवराज घाटे या शेतकऱ्याचे बेदाण्याचेही नुकसान झाले आहे. वादळी वाऱ्यामुळे कासेगाव परिसरात अनेक शेतकऱ्यांच्या बागेत द्राक्षाचे घड तुटून पडले आहेत.

Web Title: Pandharpur taluka also received rains the next day