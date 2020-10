पंढरपुरातील अवैध धंद्यांचे नूतन डीवायएसपी कदम यांच्यासमोर असणार आव्हान; आज घेतला पदभार

पंढरपूर (सोलापूर) : विक्रम कदम यांनी आज पंढरपूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारल्यानंतर पोलिस निरीक्षक किरण अवचर आणि प्रशांत भस्मे यांनी त्यांचा सत्कार करून शुभेच्छा दिल्या. उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सागर कवडे यांची बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी श्री. कदम यांची नियुक्ती झाली आहे. मंगळवार (ता. 6) पासून ते पंढरपूरकरांच्या सेवेत दाखल झाले आहेत. श्री. कदम यांनी यापूर्वी नागपूर ग्रामीण, काटोल या ठिकाणी अडीच वर्षे उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्यानंतर नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा या आदिवासी बहुल भागात एक वर्ष सेवा केली आहे. पोलिस खात्यातील त्यांच्या उत्तम कामगिरीची दखल घेऊन गृहविभागाने पंढरपूर येथे त्यांची बदली केली आहे. त्यांच्यावर पंढरपूर शहरासह तालुक्‍यातील चार पोलिस ठाण्यांची जबाबदारी असणार आहे. ही आहेत त्यांच्यासमोरील आव्हाने

शहरातील गुंडगिरी, भुरट्या चोऱ्या यांसह तालुक्‍यातील भीमा नदी पात्रातून होणारा अवैध वाळू उपसा रोखणे अशी विविध आव्हाने उपविभागीय अधिकारी श्री. कदम यांच्यासमोर असणार आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

