पंढरपूरचा पाझिटिव्हिटी रेट 22.18 टक्के, मृत्यूच्या टक्केवारीत आजही अक्कलकोटच अव्वल 

सोलापूर : चिन आढळणारा कोरोना बघता बघता वाड्या-वस्त्यांवर पोहोचला. माणसाला माणसांपासून तोडणारा हा कसला भयानक आजार? म्हणून सध्या वाड्या वस्त्याही कोरोनाच्या दहशतीने भेदरल्या आहेत. सद्य स्थितीला जिल्ह्यात कोरोनाचा सर्वाधिक पॉझिटिव्हीटी दर पंढरपूर तालुक्‍याचा आहे. पंढरपूर तालुक्‍यातील आरटीपीसीआरचा पॉझिटिव्हिटी दर 23.68 टक्के तर रॅपिड अँटीजेन टेस्टचा पाझिटिव्हिटी 20.68 टक्‍क्‍यांवर (23 सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनूसार) आहे. दोन्ही पध्दतीच्या चाचण्यांचा पंढरपूर तालुक्‍याचा पाझिटिव्हिटी टक्का हा 22.18 आहे. तालुक्‍याचे नाव : अक्कलकोट

एकूण चाचण्या : 12 हजार 456

आरटीपीसीआर चाचण्या : 1 हजार 847

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 10 हजार 609

आढळलेले बाधित : 845

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 9.11

एकूण मृत्यू : 57

मृत्यूची टक्केवारी : 6.75 तालुक्‍याचे नाव : बार्शी

एकूण चाचण्या : 28 हजार 101

आरटीपीसीआर चाचण्या : 4 हजार 868

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 23 हजार 233

आढळलेले बाधित : 4 हजार 122

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 18.29

एकूण मृत्यू : 140

मृत्यूची टक्केवारी : 3.40 तालुक्‍याचे नाव : करमाळा

एकूण चाचण्या : 12 हजार 893

आरटीपीसीआर चाचण्या : 726

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 12 हजार 167

आढळलेले बाधित : 1 हजार 692

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 17.84

एकूण मृत्यू : 34

मृत्यूची टक्केवारी : 2.01 तालुक्‍याचे नाव : माढा

एकूण चाचण्या : 12 हजार 999

आरटीपीसीआर चाचण्या : 2 हजार 556

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 10 हजार 443

आढळलेले बाधित : 2 हजार 214

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 21.63

एकूण मृत्यू : 69

मृत्यूची टक्केवारी : 3.12 तालुक्‍याचे नाव : माळशिरस

एकूण चाचण्या : 22 हजार 819

आरटीपीसीआर चाचण्या : 6 हजार 920

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 15 हजार 899

आढळलेले बाधित : 3 हजार 529

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 17.73

एकूण मृत्यू : 69

मृत्यूची टक्केवारी : 1.96 तालुक्‍याचे नाव : मंगळवेढा

एकूण चाचण्या : 12 हजार 946

आरटीपीसीआर चाचण्या : 2 हजार 51

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 10 हजार 895

आढळलेले बाधित : 1 हजार 19

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 11.30

एकूण मृत्यू : 21

मृत्यूची टक्केवारी : 2.09 तालुक्‍याचे नाव : मोहोळ

एकूण चाचण्या : 10 हजार 785

आरटीपीसीआर चाचण्या : 1 हजार 958

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 8 हजार 827

आढळलेले बाधित : 943

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 14.07

एकूण मृत्यू : 42

मृत्यूची टक्केवारी : 4.45 तालुक्‍याचे नाव : उत्तर सोलापूर

एकूण चाचण्या : 5 हजार 573

आरटीपीसीआर चाचण्या : 1 हजार 619

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 3 हजार 954

आढळलेले बाधित : 653

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 13.24

एकूण मृत्यू : 29

मृत्यूची टक्केवारी : 4.44 तालुक्‍याचे नाव : पंढरपूर

एकूण चाचण्या : 20 हजार 2

आरटीपीसीआर चाचण्या : 5 हजार 603

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 14 हजार 399

आढळलेले बाधित : 4 हजार 382

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 22.18

एकूण मृत्यू : 108

मृत्यूची टक्केवारी : 2.46 तालुक्‍याचे नाव : सांगोला

एकूण चाचण्या : 13 हजार 377

आरटीपीसीआर चाचण्या : 2 हजार 916

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 10 हजार 461

आढळलेले बाधित : 1 हजार 555

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 12.46

एकूण मृत्यू : 20

मृत्यूची टक्केवारी : 1.29 तालुक्‍याचे नाव : दक्षिण सोलापूर

एकूण चाचण्या : 17 हजार 542

आरटीपीसीआर चाचण्या : 2 हजार 749

रॅपिड अँटीजेन चाचण्या : 14 हजार 793

आढळलेले बाधित : 1 हजार 213

पाझिटिव्हिटीचा टक्का : 11.59

एकूण मृत्यू : 29

मृत्यूची टक्केवारी : 2.39

Web Title: Pandharpur's positivity rate is 22.18 per cent, Akkalkot still tops in death percentage