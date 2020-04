दिवा प्रज्वलित करून शहरवासीयांनी दिली साथ

सोलापूर : कोरोनाच्या संकटामुळे जनतेच्या मनात निर्माण झालेली निराशा दूर करून त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या घराच्या गॅलरीतून दारातून दिवा प्रवेश करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे शहरातील मंत्री चंडक नगर येथील अनेक घराघरांमध्ये मध्ये दिवे बंद करून 'वंदे मातरम', 'भारत माता की जय', 'जय भवानी जय शिवाजी' अशी जयघोषणा देण्यात आली.

कोरोना रुपी राक्षसाला प्रकाशाची ताकद दाखवून संकटाचा अंधार दूर करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मंत्री चंडक नगर येथील रहिवाशांनी संपूर्ण दिवे बंद करून दिवे, मेणबत्ती आणि मोबाइल टॉर्च लावून अनेक जयघोषाने सारा परिसर दुमदुमला होता. एकजुटीने कोरोनाचा सामना करण्यासाठी नागरिक एकत्र येऊन दिवा, मेणबत्ती, मोबाईल टॉर्च लावून त्याची ताकद दाखवून दिली. तसेच शहरातील काही भागांमध्ये रस्त्यावरही पेपर एकत्रित करून लहानशी होळी पेटविण्यात आली. तसेच काही ठिकाणी फटाक्यांची आतिषबाजी ही करण्यात आली. शहरवासीयांनी साथ दिली याचा अभिमान

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी जे काय आव्हान केले आहे. त्यासाठी शहरवासीयांनी साथ दिली याचा अभिमान वाटत आहे. प्रत्येकाने सीमेवर जाऊन लढले पाहिजे असे नाही तर आपण घरात बसूनही देशसेवा करू शकतो.

- वर्षा भावार्थी, मंत्री चांडक नगर

Web Title: The people of the city supported by lighting the lamp