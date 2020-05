जिल्हाधिकाऱ्यांचा नवीन आदेश... ग्रामीण भागातील किराणा, भाजीपालासाठी सकाळी ६ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत परवानगी

सोलापूर : जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज (सोमवारी) सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी सुधारित आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार आता ग्रामीण भागातील किराणा दुकान व बेकरी (केक शॉप वगळून) फळे व भाजीपाला सकाळी सहा ते दुपारी एक, दूध विक्री व वितरण सकाळी सहा ते सकाळी दहा, पेट्रोल पंप सकाळी सहा ते दुपारी बारा या वेळेत सुरू ठेवण्यास त्यांनी परवानगी दिली आहे.

सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात प्रांताधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रात सर्व दुकाने, व्यापारी आस्थापना, उद्योग, कार्यालय सुरू ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील रास्त भाव धान्य दुकाने नियमित वेळेत सुरू राहणार आहेत. अंडी, मांस, मासे इत्यादींची दुकाने सकाळी सहा ते दुपारी बारा या वेळेत सुरू राहणार आहेत. खते, कीटकनाशके, बियाणे विक्री इत्यादी बाबीची व कृषी विषयक दुकाने सकाळी सहा ते बारा पर्यंत सुरु राहणार आहेत. सर्व बँकांमधील कामकाजाची वेळ सकाळी आठ ते दुपारी दोन या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. बाजार समित्यांमधील फळे, भाजीपाला लिलाव बंद राहतील. किरकोळ विक्रेते यांना भाजीपाला व फळे खरेदी करता येणार आहेत. या नवीन आदेशामध्ये गटागटाने फिरणे, उभा राहणे सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक जास्त व्यक्तींनी एकत्रित येणे यासाठी मनाई करण्यात आली आहे. 17 मे पर्यंत हे आदेश लागू असणार आहेत.

