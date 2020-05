चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये सोलापुरात 'ही' दुकाने सुरु करण्यास परवानगी

सोलापूर : लॉकडाउननंतर प्रथमच शहरातील स्टेशनरी व बेकरीची दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. स्टेशनरी दुकानासाठी सकाळी 7 ते 12 तर बेकरीसाठी सकाळी 7 ते 11 अशी वेळ निश्चित करून देण्यात आली आहे. याबाबत पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी सोमवारी (ता. 18) नवे आदेश काढले.

सर्वसामान्य खातेदारांसह अन्य खातेदारांची सोय व्हावी या हेतूने शहरातील बँका सकाळी 9 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर शहरातील एटीएम पूर्णवेळ सुरूच राहणार असून दवाखाने व औषध विक्री त्यांना नेमून दिलेल्या वेळेनुसार सुरू राहतील, असेही पोलीस आयुक्त शिंदे यांनी या आदेशानुसार स्पष्ट केले आहे. या दुकानांना सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांनी सोशल डिस्टन्स यासह अन्य नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील असेही पोलिस आयुक्तांनी सांगितले आहे. परवानगी देण्यात आलेल्या व्यवसायांची वेळ - सकाळी 7 ते 11 : भुसार मालाची घाऊक विक्री, किराणा दुकाने, भाजीपाला विक्री घरपोच भाजीपाला विक्री, अंडी, मटन, मांस विक्री, बेकरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जिल्ह्यातील गोडाऊन म्हणून मधून वितरण (परवाना बंधनकारक)

- सकाळी 6 ते 11 : दूध विक्री व वाटप

- सकाळी 6 ते 9 : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भाजीपाला व फळे विक्री

- सकाळी 7 ते दुपारी 2 : स्टेशनरी व रेशन दुकाने

- सकाळी 9 ते दुपारी 2 : बँक

- सकाळी 7 ते रात्री 7 : खते व बियाणे, कीटकनाशके, कृषी यंत्रांचे सुटे भाग विक्री, शेतीसाठी लागणारी उपकरणे भाड्याने देणे, रेस्टॉरंटमधून घरपोच सेवा

- सकाळी 7 ते दुपारी 2 : गॅस वितरण होम डिलिव्हरी गॅस वितरण होम डिलिव्हरी

Web Title: Permission to start this shops in Solapur in lockdown