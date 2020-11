चारित्र्यावर संशय घेऊन विवाहितेचा छळ ! पती, सासूसह पाचजणांविरुद्ध गुन्हा 

सोलापूर : विवाहितेचा छळ केल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तू मला आवडत नाहीस, माझ्या आई-वडिलांनी माझे लग्न तुझ्यासोबत जबरदस्तीने केले, असे म्हणून चारित्र्यावर संशय घेत माहेरून घर घेण्यासाठी 15 लाख रुपये घेऊन ये, तू जर आमच्या विरोधात तक्रार केली, तर तुझ्यावर व तुझ्या बहिणीवर ऍसिड फेकतो, अशी धमकी दिल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. फिर्यादी उत्कर्षा प्रतीक नाशिककर (रा. रेल्वे सोसायटी, विजापूर रोड) यांचा संशयित आरोपी प्रतीक प्रशांत नाशिककर याच्याबरोबर 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी लग्न झाले. लग्नानंतर काही महिन्यांतच पतीने छळ करण्यास सुरवात केली. सासरे प्रशांत शरच्चंद्र नाशिककर, सासू प्राजक्ता प्रशांत नाशिककर, दीर निहार प्रशांत नाशिककर, कामवाली मावशी कांताबाई (रा. सर्वजण रेल्वे सोसायटी, विजयपूर रोड) यांनीही त्याला साथ दिल्याने त्यांच्याविरुद्धही पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. बेशिस्त वाहनांना 11 लाखांचा दंड

शहरातील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्‍यात येत असतानाच पोलिसांनी विनाकारण वाहन घेऊन घराबाहेर पडू नका, मास्क, सोशल डिस्टन्सिंगच वापर करा, असे आवाहन केले. तरीही विनामास्क, विनाकागदपत्रांसह वाहनचालक रस्त्यांवर फिरत आहेत. त्यांच्यावर शहर पोलिसांनी सातत्याने दंडात्मक कारवाई केली. पोलिस आयुक्‍तालयातअंतर्गत शहरात सात पोलिस ठाणे आहेत. सात रस्ता, छत्रपती शिवाजी चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात शहर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे रस्त्यालगत लावलेली वाहनेही उचलून जेलरोड पोलिस ठाण्यात जमा केली जात आहेत. 17 ऑगस्टपासून शहर पोलिसांनी बेशिस्त वाहनचालकांकडून 11 लाख 23 हजार 700 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. मागील तीन महिन्यांत विनामास्क वाहनचालकांसह साडेअकरा हजार जणांकडून दंड वसूल केल्याची माहिती पोलिस आयुक्‍तालयाकडून देण्यात आली. पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे, उपायुक्‍त डॉ. वैशाली कडूकर, बापू बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक संतोष काणे, बाळासाहेब भालचिम, विजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई केली जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

