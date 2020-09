अक्कलकोट-जेऊर रस्त्याची चाळण;  त्वरित दुरुस्त करण्याची मागणी 

अक्कलकोट : अक्कलकोट ते तडवळ रस्त्यावरील जेऊर पर्यंत केलेले नवीन डांबरीकरण उखडल्याने प्रवासास त्रास होत असल्याने ती दुरुस्त करण्याची मागणी होत आहे.

अक्कलकोट हे महराष्ट्रभर गाजलेले तीर्थक्षेत्र आहे. येथे श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या दर्शनासाठी राज्यातून हाजारो भाविक येत असतात. अक्‍क्‍कलकोट तालुक्‍यातील जेऊर या ठिाकणी सुप्रसिध्द काशी विश्‍वेश्‍वराचे मंदिर आहे. येथे भाविकांची नेहमी वर्दळ असते. सध्या कोरोनामुळे मंदिर बंद आहे. अक्कलकोटपासून जेऊर पर्यंतचा दहा किलोमीटरचा रस्ता दीड वर्षांपूर्वी चार कोटी खर्च करून नव्याने बनविला गेला आहे. तो नवीन डांबरीकरण केल्यानंतर सहा महिन्यांत एकदा खराब झाले होते आणि ठेकेदारकडून त्याची दुरुस्ती केली गेली होती. आता पुन्हा हा रस्ता दोड्याळपर्यंत अनेक ठिकाणी तर पुढे जागोजागी उखडला गेला आहे. काही ठिकाणी तर एकूण रस्त्याच्या अर्धा रस्ता खड्डेमय झाला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणाहून जाताना समोरून वाहने आल्यानंतर अडचणी येत आहेत आणि मोटारसायकल वरून जाणाऱ्या प्रवाशांना हे खड्डे अडचणीचे ठरत आहेत. हा रस्ता नवीन डांबरीकरण केल्यानंतर तीन वर्षे खराब झाल्यास दुरूस्ती करण्याची अट आहे. त्यानुसार हा रस्ता ज्या ज्या ठिकाणी उखडला आहे, तो पूर्ण व्यवस्थित दुरुस्त करून द्यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. संपादन : अरविंद मोटे सोलापूर अक्कलकोट

