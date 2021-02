वीट येथे महिलेचा खून ! सर्वांगीण बाजूने तपास करण्याची पोलिस अधीक्षक सातपुतेंची सूचना 

करमाळा (सोलापूर) : वीट (ता. करमाळा) येथे बुधवारी (ता. 17) एका विवाहित महिलेचा खून झाल्याची घटना घडली. या महिलेचा मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत आढळून आल्याने परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, वीट येथील खून प्रकरणाचा वेगाने तपास सुरू आहे. गुरुवारी (ता. 18) पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन सर्व अंगाने या घटनेचा तपास करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. बरडे वस्ती परिसरातील जुना वीट -मोरवड रस्त्याजवळ इनाम ओढा येथे बुधवारी (ता. 17) हा मृतदेह आढळून आला. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना उघड झाली. भाग्यश्री विकास गाडे (वय 33, रा. वीट, ता. करमाळा) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. बुधवारी सकाळी भाग्यश्री गाडे घरून शेतात गेल्या होत्या. 11 वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा 10 वर्षांचा मुलगा शेतात गेल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. घटनेची माहिती समजताच करमाळा पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांच्यासह पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस निरीक्षक पाडुळे म्हणाले, मृत्यू झालेली महिला सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास शेतात गेली होती. घरापासून काही अंतरावर असलेल्या ओढ्यात या महिलेचा मृतदेह दिसून आला. बुधवारी (ता. 17) भाग्यश्री विकास गाडे (वय 33) या विवाहित महिलेचा खून झाला होता. यात करमाळा पोलिसांत रात्री गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली यातील मारेकऱ्यांचा पोलिसांकडून वेगाने तपास सुरू आहे. गुरुवारी सकाळपासून उपविभागीय पोलिस अधिकारी विशाल हिरे, बार्शीचे पोलिस उपविभागीय अधिकारी अभिजित धाराशिवकर, पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन जगताप, प्रकाश भुजबळ, पोलिस निरीक्षक तानाजी पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुशांत शिंदे हे वीट व परिसरात तपासासाठी तळ ठोकून आहेत. पोलिसांकडून वीट ग्रामपंचायत कार्यालय व दुसऱ्या एका ठिकाणी अशा दोन ठिकाणी संशयितांची चौकशी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पाडुळे यांनी सांगितले, की पोलिस अधीक्षक सातपुते यांनी सर्वांगीण बाजूने तपास करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार पोलिसांकडून संशयितांची वेगाने चौकशी सुरू आहे. उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा येथे शवविच्छेदन करून गुरुवारी दुपारी खून झालेल्या महिलेवर वीट येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

