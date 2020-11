गर्दीत जाताना काळजी घ्या ! मोबाईल चोरून नेणारी टोळी जेरबंद; महागड्या मोबाईलवर चोरट्यांचा डोळा 

सोलापूर : शहरातील जबरदस्तीने मोबाईल हिसकावून चोरून नेणारी टोळी विजापूर नाका पोलिस ठाणेकडील डीबी पथकाने जेरबंर करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. अंबादास ऊर्फ बबलू शेखर जाधव (रा. सेटलमेंट फ्री कॉलनी नंबर दोन, सोलापूर), दीपक मोहन जाधव (रा. सेटलमेंट फ्री कॉलनी नंबर दोन मंजुनाथ नगर सोलापूर), मोहित नागेश जाधव (सेटलमेंट कॉलनी नंबर दोन, चर्चजवळ, सोलापूर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी, की विजापूर नाका पोलिस ठाणेकडील गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शहरातील जबरी चोरी करून धुमाकूळ घालणारी टोळी विजयपूर रोडवरील कुबेर कॉम्प्लेक्‍स येथे चोरीचे मोबाईल विकण्याकरिता येणार असल्याची बातमी मिळाली होती. त्यामुळे पोलिसांनी त्या ठिकाणी सापळा लावला. काही वेळाने तेथे वेगवेगळ्या मोटरसायकलींवरून तिघेजण आले. त्या वेळी पोलिसांनी त्यांना हटकले असता, पोलिसांना पाहून ते पळून जात होते. त्या वेळी त्या तिघांनाही ताब्यात घेऊन त्यांचे नाव आणि पत्ता विचारला असता व त्यांची झडती घेतली असता, त्यांच्याजवळ विविध कंपन्यांचे मोबाईल आढळून आले. तसेच त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता आरोपींनी मोटारसायकलवरून डी मार्टसमोर, विजापूर नाका पोलिस ठाण्याजवळ, बाळे परिसरात व एमआयडीसी कारखान्यासमोर या संपूर्ण परिसरातून जबरदस्तीने मोबाईल हिसकावून चोरून मित्रांना कमी पैशामध्ये विकत असल्याची कबुली दिली. त्यांच्याकडून चोरलेले मोबाईल आणि गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली वाहने असे मिळून एकूण एक लाख 63 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपींना पोलिस कोठडी देण्यात आली असून, याबाबत अधिक गुन्ह्यांचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. ही कामगिरी पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलिस उपायुक्त डॉ. वैशाली कडूकर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रीती टिपरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उदयसिंह पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ, पोलिस हवालदार राजकुमार तोळणुरे, शावरसिद्ध नरोटे, श्रीरंग खांडेकर, पोलिस नाईक प्रकाश निकम, अय्याज बागलकोटे, पोलिस कॉन्स्टेबल इम्रान जमादार, आलम बिराजदार, विशाल बोराडे, पिंटू जाधव, उदयसिंह साळुंके व अमर ताकभाते यांनी पार पाडली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

